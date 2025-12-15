Togo: Les excuses de Komi Klassou à Aimé Gogue

Le Président de l'Assemblée nationale Professeur Komi Sélom KLASSOU a solennellement présenté ses excuses à ses collègues.

La raison ? Il a été interpellé par le député Aimé GOGUE sur la façon dont les députés avaient été traités le 2 décembre lors du passage du président du conseil Faure Gnassingbe devant le Congrès. Selon les faits vécus, rapportés et dénoncés par cet opposant, il leur avait été interdit ce jour-là d'entrer au sein de la représentation nationale avec leurs véhicules.

Tous les députés étaient tenus d'aller faire garer leurs véhicules dans l'enceinte du centre islamique communément connu sous le nom de « Centre Kadhafi » et après rejoindre le lieu du Congrès à pied. Un véritable sport pour ces messieurs et dames bien sapés ce jour-là et qui ne s'attendaient aucunement pas à un tel traitement.

Très remonté, le député Aimé GOGUE a tenu à avoir des explications auprès de son Président. Et l'homme, en vrai animal politique ajouté à ses potentialités d'enseignant, a trouvé des mots pour s'expliquer.

« Vous aurez constaté qu'il y a eu plus de monde à l'intérieur ce jour-là, dans l'enceinte même que d'habitude. Et c'est pour cette raison que pour la sécurité de nous tous, ce n'est pas pour quelqu'un, mais pour nous tous. Tous ceux qui ont pris part au congrès pour notre sécurité, nous avions demandé qu'on puisse garer les véhicules dehors. Si cela crée des désagréments, nous présentons les excuses. Donc, nous présentons toutes les excuses pour les désagréments », a déclaré Komi Sélom KLASSOU.

Cependant, il a rappelé que c'était quand-même une mesure conforme aux dispositions de leur règlement intérieur.

« Mais nous disons que nous avons été tous bénéficiaires de cette mesure. Le règlement intérieur donne force au Président de l'Assemblée de veiller au niveau de la sécurité à l'intérieur de l'enceinte, mais également quand nous sommes en séance. Donc, nous avons pensé préserver la sécurité de nous tous », a précisé M. KLASSOU qui avait également répondu à une autre inquiétude du même député.

Ici, il était de savoir ce qu'il en est du rapport d'enquête de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) sur les troubles sociopolitiques de juillet dernier.

En effet, c'était un rapport d'étape sur ces événements qui ont impliqué des manifestations contre la vie chère et la nouvelle constitution, provoquant des affrontements et des arrestations. Le rapport vise à éclaircir la situation, et les parlementaires ont annoncé l'étude de ses recommandations pour prendre les mesures nécessaires.

« Pour ce qui concerne le rapport de la CNDH, le rapport au moment de la passation de service entre le, mon prédécesseur et moi, il ne m'a pas transmis ce dossier et quand j'ai demandé, la CNDH n'a pas encore déposé ce rapport au niveau de l'assemblée nationale. Dès que nous aurons ce rapport, naturellement, nous allons voir comment les députés vont l'exploiter », a indiqué le président de l'Assemblée nationale.

« Donc, je donne la garantie que dès que nous aurons ce rapport, nous essaierons de partager le contenu avec l'ensemble des députés », a-t-il ajouté.