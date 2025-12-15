Sénégal: Commission de la CEDEAO - le Sénégal assurera la présidence pour la période 2026-2030

14 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

Le Sénégal a été élu à la tête de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour le mandat 2026-2030, marquant une étape majeure pour la diplomatie sénégalaise et son engagement régional. L'annonce a été faite par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a salué la confiance accordée à son pays par les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale.

« Je remercie mes pairs de la CEDEAO pour la confiance accordée au Sénégal à travers l'attribution du poste de Président de la Commission pour la période 2026-2030 », a déclaré le chef de l'État. Selon lui, cette désignation constitue à la fois un honneur et une responsabilité pour le Sénégal au moment où la CEDEAO fait face à des défis politiques, sécuritaires et économiques majeurs.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné que cette confiance engage le Sénégal à poursuivre, de concert avec l'ensemble des États membres, les efforts en faveur d'une intégration régionale renforcée. « Cette confiance engage notre pays à continuer d'oeuvrer, avec l'ensemble des États membres, pour une CEDEAO plus forte, plus intégrée et pleinement tournée vers la paix, la stabilité et le bien-être de nos peuples », a-t-il affirmé.

La Commission de la CEDEAO joue un rôle central dans la mise en oeuvre des politiques communautaires, la promotion de la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que dans la prévention et la gestion des crises au sein de l'espace ouest-africain. L'élection du Sénégal à sa présidence intervient dans un contexte où l'organisation est appelée à renforcer la cohésion entre ses membres et à répondre aux attentes des populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.