Sénégal: Commission de la CEDEAO - le Sénégal assurera la présidence pour la période 2026-2030

Le Sénégal a été élu à la tête de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour le mandat 2026-2030, marquant une étape majeure pour la diplomatie sénégalaise et son engagement régional. L'annonce a été faite par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a salué la confiance accordée à son pays par les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale.

« Je remercie mes pairs de la CEDEAO pour la confiance accordée au Sénégal à travers l'attribution du poste de Président de la Commission pour la période 2026-2030 », a déclaré le chef de l'État. Selon lui, cette désignation constitue à la fois un honneur et une responsabilité pour le Sénégal au moment où la CEDEAO fait face à des défis politiques, sécuritaires et économiques majeurs.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné que cette confiance engage le Sénégal à poursuivre, de concert avec l'ensemble des États membres, les efforts en faveur d'une intégration régionale renforcée. « Cette confiance engage notre pays à continuer d'oeuvrer, avec l'ensemble des États membres, pour une CEDEAO plus forte, plus intégrée et pleinement tournée vers la paix, la stabilité et le bien-être de nos peuples », a-t-il affirmé.

La Commission de la CEDEAO joue un rôle central dans la mise en oeuvre des politiques communautaires, la promotion de la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que dans la prévention et la gestion des crises au sein de l'espace ouest-africain. L'élection du Sénégal à sa présidence intervient dans un contexte où l'organisation est appelée à renforcer la cohésion entre ses membres et à répondre aux attentes des populations.

