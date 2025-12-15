Sénégal: Charges communes 2026 - 902,4 milliards FCFA adoptés par le Parlement

La Commission des Finances a adopté à la majorité la dotation des charges non réparties pour 2026, arrêtée à 902,5 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 487,9 milliards FCFA en crédits de paiement.

Conformément à la loi organique relative aux lois de finances, ces "dépenses communes" regroupent des crédits globalisés ne pouvant être imputés directement aux budgets ministériels. Elles se déclinent en trois actions : le fonctionnement (réformes budgétaires, agences de notation, liquidation des passifs), l'investissement (participations de l'État, projets en cours, fiscalité des marchés extérieurs), et le support aux ministères (réserves de gestion, dépenses permanentes, provisions pour catastrophes, organisation des JOJ et CAN).

Les investissements exécutés par l'État captent 681,2 milliards FCFA en autorisations d'engagement et 361,8 milliards FCFA en crédits de paiement, soit plus de 74% du total. Les acquisitions de biens et services s'élèvent à 169,7 milliards FCFA (AE) et 74,7 milliards FCFA (CP), les dépenses de personnel à 28,6 milliards FCFA, et les transferts courants à 22,1 milliards FCFA.

Une progression maîtrisée

La hausse de 3,4% par rapport à 2025 (près de 16 milliards FCFA) est entièrement portée par les investissements (+251,7 milliards FCFA), notamment pour les impôts sur les marchés financés à l'extérieur et les infrastructures des JOJ et de la CAN. Cette augmentation est toutefois compensée par une meilleure programmation des dépenses de personnel et la non-reconduction de plusieurs lignes budgétaires.

Transparence renforcée

Pour améliorer la lisibilité, les crédits de la DER et de l'ARTP ont été transférés à la Présidence de la République. Le ministre s'est engagé à transmettre aux parlementaires un document détaillé sur les composantes des charges communes, répondant ainsi à leurs préoccupations sur les critères d'allocation. Cette dotation traduit la volonté du gouvernement de maintenir les investissements stratégiques tout en rationalisant les dépenses de fonctionnement, dans le cadre de la consolidation budgétaire en cours.