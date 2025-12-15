Sénégal: Saint-Louis /Grande finale de génie en herbe sur les hydrocarbures - Le Lycée de Fanaye vainqueur de la compétition

La finale du championnat de génie en herbe axée sur les hydrocarbures et initiée par l'Académie de Saint-Louis dans le cadre de son partenariat avec Pétrosen Holding a été remportée, vendredi dernier, par le Lycée de Fanaye qui s'est illustré devant l'équipe de Aéré Lao en la battant sur le score de 180 points contre 170. Lancée le 26 novembre dernier au Lycée Technique André Peytavin, cette compétition a mobilisé une quarantaine de lycées de l'académie de la région.

La finale s'est déroulée à la Maison de l'Île et a été présidée par l'Inspecteur des Affaires administratives et financières au niveau du Ministère du Pétrole et des Mines, venu représenter le Ministre Birame Souleye Diop et ce, en présence du Directeur général de Pétrosen Holding, de l'Inspecteur d'Académie de Saint-Louis, et d'autres autorités de la région.

« L'Académie de Saint-Louis a très tôt compris l'enjeu de cette activité, qui constitue un excellent moyen de connecter les élèves, le corps enseignant, les parents d'élèves et les populations au sous-secteur des hydrocarbures, un levier essentiel pour le développement de notre pays. Ce championnat a regroupé 40 lycées issus des cinq (5) inspections d'Éducation et de Formation (IEF) que compte l'Académie de Saint-Louis », a déclaré Alioune Guèye, Directeur général de Pétrosen Holding.

Il s'est réjoui qu'ils aient pu, en collaboration avec l'Inspection d'Académie de Saint-Louis, organisé, en quelques jours seulement, cette compétition qui a permis aux élèves de faire montre de détermination, de créativité et d'engagement pour explorer le sous-secteur des hydrocarbures. « Votre mobilisation autour de ce projet, chers élèves, montre que l'avenir du Sénégal se construit déjà avec vous, pour gérer nos ressources avec responsabilité et sagesse. Nous sommes en effet à un moment crucial pour le devenir de notre pays, avec le début de l'exploitation du pétrole et du gaz.

Nous avons besoin d'une forte cohésion nationale autour de ces ressources, pour bâtir ensemble un avenir meilleur pour nos enfants et les générations futures », a-t-il indiqué tout en rappelant que l'une des meilleures manières d'y parvenir est de capacité les élèves et étudiants, bref, le capital humain, qui est la plus grande richesse pour aborder ce virage. Ce championnat de génie en herbe, dit-il, met l'accent sur la formation et la capacitation du capital humain.

« C'est un excellent moyen de susciter l'intérêt des élèves, mais aussi des enseignants et des parents d'élèves autour du secteur énergétique, de développer leurs compétences et de préparer la relève », a-t-il expliqué. L'initiative est magnifiée par l'Inspecteur d'Académie de Saint-Louis, Abdoulaye Wade qui trouve ce championnat de génie en herbe très enrichissant. « Les élèves seront demain les relais qui vont porter ce projet et qui permettront aux Sénégalais d'avoir la bonne information.

Il a profité de l'occasion pour rappeler aux élèves que c'est l'Académie de Saint-Louis qui a gagné. « Il n'y pas de perdants mais que des gagnants. Vous vous êtes mobilisés et préparés à représenter dignement vos établissements scolaires respectifs. Les élèves nous ont permis, nous adultes, de comprendre davantage les enjeux de ce secteur stratégique des hydrocarbures », a-t-il précisé. Pour le Président de l'Union régionale des Associations de Parents d'élèves de Saint-Louis, Mamadou Momodou Wane, c'est une fierté de voir les élèves avoir autant de connaissances sur les hydrocarbures.

« Cela permet aux différents acteurs du système éducatif de contribuer à former la bonne graine chez ces élèves », a-t-il déclaré. Ce qui fait dire à l'Inspecteur des Affaires administratives et financières au niveau du Ministère du Pétrole et des Mines, Cheikh Bâ, venu représenter le Ministre Birame Souleye Diop à cette cérémonie, que l'éducation d'hier est le travail qui constitue la réussite de demain.