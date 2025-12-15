Sénégal: Cheikh Diba, ministre des finances et du budget - 'Soyons des bâtisseurs de consensus'

Au terme du marathon budgétaire, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a appelé les députés à devenir des « bâtisseurs de consensus », lors de son discours de clôture prononcé le 13 décembre 2025 à l'Assemblée nationale. Dans une allocution empreinte de reconnaissance et d'humilité, il a salué la qualité des débats et assuré avoir entendu les préoccupations des élus et des populations.

Face à des ressources limitées et des besoins multiples, le ministre a défendu les arbitrages opérés dans le budget 2026, fondés sur l'impact des politiques publiques, l'équité territoriale et la soutenabilité financière. Il a rappelé les principaux investissements prévus dans l'éducation, la santé, l'agriculture, l'hydraulique, les infrastructures routières, le sport, la défense et les agropoles.

Cheikh Diba a invité les parlementaires à jouer un rôle de copilotes du redressement, en expliquant les choix budgétaires aux citoyens afin de renforcer la confiance et la mobilisation nationale. Il s'est également félicité du renforcement annoncé de l'évaluation des politiques publiques par l'Assemblée nationale.

Moment fort du discours, le ministre a rendu un hommage appuyé aux agents du ministère des Finances, saluant leur professionnalisme et leur engagement, avant d'évoquer avec émotion la mémoire de collaborateurs disparus.

Il a surtout annoncé la mise en place prochaine d'un « budget satellite » destiné aux zones reculées, visant à corriger les inégalités territoriales par une enveloppe dédiée aux infrastructures sociales de base, sur une période de cinq ans.

Concluant par des excuses et un appel à l'unité, Cheikh Diba a réaffirmé son engagement à œuvrer, avec l'ensemble des institutions, au redressement durable des finances publiques, au service de la vision Sénégal 2050.