Afrique: Pape Thiaw sélectionneur des lions - « Après le CHAN, gagner la CAN »

Pape Thiaw, sélectionneur national s'est explicité sur ses choix, sur l'état de forme des joueurs avant d'aborder divers sujets liés sur les perturbations notées dans le programme de préparation et ses ambitions en direction de sa première CAN.

Pape Thiaw a présenté une mixture d'expérience et de jeunesse dans la liste des 28 joueurs qu'il va conduire à la CAN 2025 au Maroc. A côté des inamovibles cadres, plusieurs jeunes qui vont découvrir la CAN, aux côtés de cadres emblématiques. Une richesse, selon le sélectionneur. « C'est une chance d'avoir des cadres et de les voir partager le vestiaire avec ces joueurs comme Koulibaly, Gana Gueye ou Sadio Mané, Edouard Mendy. En tant que coach cela me facilite la tâche.

J'ai un rôle à jouer avec les jeunes joueurs. Parmi ces joueurs certains vont jouer peut être leur dernière CAN. Ces cadres ont tout donner à ce pays et les jeunes doivent aussi tout donner pour gagner le trophée à la fin », explique-t-il.

Le sélectionneur du Sénégal est revenu sur les interrogations portant sur l'état physique des joueurs convoqués et rappeler le critère de sélection qui, selon lui, reste l'aptitude à défendre le maillot national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« On ne peut pas choisir tout le monde. Mais ceux qui sont là méritent leur place et vont mouiller le maillot. Nous avons surtout échangé avec le staff médical et avec les joueurs. Nous sommes en communication permanente avec leurs clubs et leurs entraîneurs. Si un joueur n'est pas apte à jouer pour le Sénégal, il ne peut pas être sur la liste. En sélection, il n'y a pas d'état d'âme. Il s'agit du pays, du Sénégal.», soutient-il.

« On reste focus sur l'objectif »

Pape Thiaw a exprimé son regret de ne pas pouvoir jouer plus souvent à domicile en évoquant le chamboulement noté dans le programme de préparation après la décision de la FIFA sur la libération des joueurs évoluant en Europe à partir 15 décembre.

Malgré tout, affirme-t-il, le Sénégal ne change pas ses objectifs. « Il faut remercier mon frère Habib Bèye qui a en parlé car cette décision (Fifa) a chamboulé notre programme. Maintenant, on ne va pas se cacher derrière ça car, nous ne sommes pas les seuls dont le programme a été chamboulé. On a un objectif et quel que soit ce qui se passe, on reste focus sur cet objectif ... On aurait aimé faire un match au Sénégal avant la CAN et devant notre public, qui a toujours répondu présent, qui nous accompagne partout. Mais, ce n'est plus possible. Il faut respecter le calendrier FIFA s'adapter. »

« À nous d'aller chercher la deuxième étoile »

Pape Thiaw s'est également exprimé sur sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'entraîneur des « Lions ».

Champion avec les locaux lors du CHAN 2022, Thiaw ambitionne de décrocher le titre lors de cette CAN, sa première sur le banc de l'équipe nationale.

« Ça va être ma première CAN sur le banc. Je souhaite faire quelque chose pour mon pays comme je l'ai fait au CHAN. J'ai déjà vécu la CAN, derrière un entraîneur qui l'a gagné et j'ai beaucoup appris. Je tenais à le féliciter pour nous avoir amené la première étoile. À nous d'aller chercher la deuxième étoile même si on sait que ça ne sera pas facile. Nous faisons partie des favoris et on ne se cachera pas », rassure-t-il.

Dans cet élan, il soutient que rien n'est toutefois joué d'avance.« Une CAN n'est jamais facile. Il y a une phase de groupes, puis des matchs à élimination directe. Ce sont des matchs de coupe, tout peut arriver. Je pense que nous serons prêts pour tous les matchs. Nous allons prendre les rencontres une par une », relève-t-il.

Il a ainsi évoqué son expérience avec l'équipe locale, victorieuse du CHAN. « Personne ne croyait vraiment en cette équipe au départ. Les joueurs locaux ont répondu présents et ont réalisé quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, je vois un groupe motivé, prêt à se battre, prêt à laisser sa vie sur le terrain s'il le faut», précise-il, avant de lancer un appel à une unité et un soutien national derrière les Lions.

«Nous allons travailler, inch'Allah, avec ambition et espoir. Avec ce groupe et le soutien du peuple sénégalais, nous pouvons faire quelque chose de grand. »