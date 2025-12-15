Togo: Les Togolais rendent grâce pour une année de protection

15 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Les Togolais ont observé, dimanche la Journée nationale de reconnaissance à Dieu (JNRD).

Ce rendez-vous annuel a rassemblé fidèles et officiels autour d'un moment de prière et d'action de grâce.

À Lomé, la cérémonie officielle s'est tenue au stade municipal. Elle a été marquée par la présence du président de l'Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, représentant le président du Conseil, Faure Gnassingbé. Plusieurs autres personnalités ont également pris part à l'événement, notamment la secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson, ainsi que Victoire Tomégah-Dogbé, ancienne Première ministre.

Le thème retenu pour l'édition 2025 est « L'Éternel, la bannière du Togo ». Il invite la population à rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée, placée sous le signe de la protection et de la paix. Selon les officiels togolais, la JNRD est aussi un moment de recueillement destiné à confier la nouvelle année entre les mains du Tout-Puissant.

Organisée par le Conseil chrétien du Togo, cette Journée s'est déroulée simultanément dans 18 autres localités du pays.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.