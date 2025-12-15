Check Aboubakar Koné, directeur de la Communication et des Relations publiques au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu), a été distingué en tant que Meilleur directeur de la communication de l'administration publique ivoirienne et lauréat du Super Prix Or de l'économie 2025.

La cérémonie s'est tenue le 4 décembre 2025, à l'hôtel Capitol de Cocody Riviera-Golf, à l'occasion de la 4e édition des Awards de l'économie, organisée par A2K Communication. L'événement s'est déroulé sous le parrainage de Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, représenté par son conseiller spécial, Philippe Pango.

À cette occasion, le double lauréat a salué le ministre Bruno Nabagné Koné, parrain de l'événement, qu'il a présenté comme l'architecte de la vision réformatrice ayant inspiré ces distinctions. Dans son allocution, Check Koné a dédié ce prix à son supérieur hiérarchique.

« Je dédie ce prix au ministre Bruno Nabagné Koné, véritable architecte de cette performance. Aucune communication institutionnelle ne peut produire d'impact sans des réformes fortes et pertinentes. Parmi celles-ci figurent la mise en place de l'Adu, le vaste projet d'adressage des rues déjà visible à Abidjan et bientôt étendu à tout le pays, le renforcement du contrôle des constructions ayant permis de réduire drastiquement les effondrements et de sauver des vies, ainsi que le programme d'urgence de 25 000 logements. La liste n'est pas exhaustive », a-t-il déclaré.

Le représentant du ministre et parrain de la cérémonie, Philippe Pango, conseiller spécial, a rappelé les principales avancées structurantes engagées ces dernières années, notamment la modernisation du cadre réglementaire, la digitalisation des actes fonciers à travers le Sigfu, l'amélioration de la transparence dans la délivrance des permis de construire et la professionnalisation continue des services. Il a conclu en félicitant les quatorze lauréats et en les exhortant à maintenir leur dynamique d'excellence.

Il convient de noter que depuis 2022, la Direction de la Communication et des Relations publiques du Mclu déploie une stratégie de communication renforcée, articulée autour de l'émission télévisée « Les 13 minutes du Mclu », d'une newsletter mensuelle, d'un magazine trimestriel, de la caravane nationale de sensibilisation à l'Adu, de nombreuses interventions à la télévision et à la radio, ainsi que de la tribune d'échanges « La Matinale du Bâtir » avec les professionnels des médias.

Rappelons enfin que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a été fortement éprouvé par une crise foncière sans précédent entre février et avril 2025.

La Direction de la Communication, dirigée par Check Koné, a été en première ligne pour redorer l'image du ministère, sous la conduite de son premier responsable, le ministre Bruno Nabagné Koné. Cette résilience, conjuguée à des initiatives innovantes en matière de communication, a fortement pesé dans la décision du jury de la 4e édition des Awards de l'économie.