Cote d'Ivoire: Qualité du ciment - Les entreprises cimentières partagent les meilleures pratiques du secteur

L'Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire (Apcci) a organisé le 11 décembre 2025, à l'hôtel Onomo d'Abidjan-Port-Bouët, un panel qui a réuni experts et professionnels du secteur de la construction autour du thème : « Qualité et contrôle qualité du ciment ».

Cette rencontre avait pour objectif de partager les meilleures pratiques, de présenter les innovations récentes et de définir des pistes d'amélioration visant à renforcer la qualité du ciment utilisé dans les projets de construction en Côte d'Ivoire.

Représentant le président de l'Apcci, Rachid Yousry, le vice-président Yvan Zarka a rappelé l'importance du thème, dans la mesure où il touche directement à la sécurité des populations, à la durabilité des infrastructures et à la réputation de l'ensemble de l'industrie cimentière.

Créée en septembre 2015, l'Apcci regroupe les principaux producteurs de ciment du pays. Elle a pour mission de coordonner les actions du secteur, d'unifier les efforts des cimentiers et de représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.

À cette occasion, Kaki Coulibaly, expert à Codinorm, a mis en lumière les enjeux stratégiques liés à l'utilisation du ciment dans le bâtiment et les travaux publics. Il a rappelé que la qualité du ciment détermine directement la solidité et la longévité des infrastructures, qu'il s'agisse de logements, de routes ou d'ouvrages d'art. Concernant les Btp, il a insisté sur l'importance du respect strict des normes, de l'utilisation de formulations adaptées, d'un compactage rigoureux et d'un contrôle permanent des matériaux.

Selon lui, « le producteur est tenu de se conformer aux exigences normatives. Codinorm, pour sa part, élabore les normes et réalise les audits nécessaires, mais sa responsabilité s'arrête à ces missions. »

Premier panéliste, Nagolo Soro, directeur général adjoint de la Société des ciments d'Abidjan et président de la commission qualité de l'Apcci, a tenu à rassurer l'auditoire : « La qualité du ciment produit en Côte d'Ivoire est maîtrisée. Nous avons démontré les mécanismes de contrôle mis en place dans les usines et au niveau national. »

Il a toutefois rappelé la nécessité d'une vigilance constante et d'une amélioration continue. « On ne peut garantir à chaque instant que toutes les productions soient irréprochables. C'est pourquoi il est essentiel de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne », a-t-il indiqué.

Abordant la question du prix du ciment, Nagolo Soro a souligné que l'État demeure le régulateur. Les tarifs sont fixés de manière à préserver à la fois le pouvoir d'achat des consommateurs et la capacité des cimenteries à investir pour moderniser leurs installations et maintenir la qualité.

Au terme de ce panel, l'ensemble des intervenants ont souligné que la qualité du ciment constitue un enjeu stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire. Qu'il s'agisse des producteurs, des organismes de normalisation ou des pouvoirs publics, chacun a un rôle essentiel à jouer pour garantir des infrastructures sûres, durables et conformes aux normes internationales.

L'engagement réaffirmé de l'Association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire et de ses partenaires témoigne d'une volonté commune de renforcer la fiabilité du secteur, d'améliorer continuellement les pratiques et d'accompagner la croissance du pays.

Cette dynamique collective ouvre la voie à une industrie cimentière plus performante, plus transparente et résolument tournée vers l'avenir.