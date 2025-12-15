Cote d'Ivoire: Marché financier - Le DC/BR officialise la transition de J+3 à J+2

Le Dépositaire central/Banque de règlement-livraison (Dc/Br) a procédé au lancement officiel de l'aménagement du cycle de règlement-livraison des transactions boursières, passant de J+3 à J+2, le 4 décembre 2025, au Plateau.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique visant à réduire le cycle de règlement, à renforcer la confiance, à améliorer l'efficacité et à aligner le marché sur les standards internationaux les plus exigeants.

L'objectif de cette transition est de stimuler la liquidité sur le marché boursier régional des valeurs mobilières, tout en réduisant l'exposition aux risques de marché et de contrepartie. Elle permettra également de diminuer les besoins en collatéral nécessaires à la couverture de ces risques et de renforcer la résilience globale du système financier.

Pour le directeur général du Dépositaire central/Banque de règlement-livraison, Birahim Diouf, cette évolution de J+3 à J+2 ne constitue pas seulement un ajustement technique, mais aussi une avancée stratégique participant à la modernisation de l'écosystème financier.

Elle apporte des bénéfices concrets à l'ensemble des acteurs : émetteurs, investisseurs, intermédiaires, bourse, dépositaire, banques, teneurs de comptes, sociétés de gestion et autorités de régulation.

« En passant à J+2, nous réduisons la période d'exposition, finalisons les opérations plus rapidement, diminuons les vulnérabilités systémiques et optimisons la circulation du capital dans l'économie. Cela peut sembler minime, mais pour un marché entier, l'impact est significatif. Les investisseurs et les intermédiaires peuvent réinvestir plus rapidement, réduire les coûts d'opportunité, mieux gérer leur trésorerie et améliorer leur performance », a-t-il indiqué.

Dramane Diarra, représentant le président de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (UEMOA), Kossi Tenou, a également souligné que la réduction, à court terme, du cycle de règlement-livraison à deux jours ouvre la voie, à moyen terme, à la mise en œuvre d'un système de règlement-livraison en temps réel. « Cette évolution traduit la transparence, l'innovation, l'efficacité opérationnelle et l'alignement sur les standards internationaux », a-t-il affirmé.

Dans la même veine, Éliane Alangba, représentante des associations professionnelles des Sociétés de gestion et d'intermédiation, a indiqué que ce projet de modernisation vise le renforcement du dispositif réglementaire afin d'accroître la surveillance et la protection des investisseurs.

« À titre de rappel, ce délai était fixé à cinq jours jusqu'en 2007. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce progrès qui, au-delà de l'amélioration technique, apporte une véritable valeur ajoutée à notre marché », a-t-elle déclaré.

La pertinence du passage à J+2 est désormais reconnue et largement adoptée par les grands marchés de capitaux, tandis que de nombreux autres marchés l'ont déjà mis en oeuvre. Un marché capable de fonctionner en J+2 est un marché prêt à accueillir les innovations de demain.