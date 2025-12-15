Cote d'Ivoire: CNAM - Un bilan positif pour les mesures dérogatoires

Prises par le gouvernement le 1er mai et prorogées en septembre, les mesures dérogatoires de la Couverture maladie universelle (Cmu), visant à permettre aux personnes du secteur informel d'accéder aux prestations, sont jugées positives.

L'information a été donnée par le Dr Brou Christian, directeur des Prestations à la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), au cours d'une session de formation dédiée aux journalistes le 12 décembre 2025, au siège de la Cnam, sis au Plateau.

Dans son exposé, le Dr Brou a révélé que le secteur informel, ciblé par ces mesures dérogatoires, a enregistré une augmentation très significative des consultations et de l'accès aux médicaments. Environ un million de personnes bénéficient actuellement de ces dispositions, un chiffre qu'il espère voir augmenter d'ici la fin de l'année.

Évoquant la prise en charge de l'hypertension artérielle et du diabète, il a indiqué que les chiffres sont en nette hausse. « Nous en sommes très satisfaits... », s'est-il réjoui.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'ensemble, il a précisé que le nombre de prestataires de soins de santé a considérablement augmenté. De 400 pharmacies assurant la dispensation des médicaments auparavant, on en compte aujourd'hui un peu plus de 700. De même, le nombre de centres de santé délivrant les prestations est passé d'environ 700 à près de 2 400.

Abordant la question des factures réglées par la Cnam, il a indiqué que les prestations du mois d'octobre ont dépassé le milliard de francs Cfa contre des montants compris entre 100 et 200 millions auparavant. Ces chiffres traduisent une hausse significative des prestations.

Pour conclure, il a ajouté que l'accès aux soins s'est amélioré grâce à divers moyens d'identification, notamment la carte Cmu, les empreintes digitales, la carte des planteurs café-cacao, le récépissé d'enrôlement et la e-carte téléchargeable sur téléphone portable.

Pour sa part, le chef de service à la direction de la Cnam, Paul Kouakou, a indiqué qu'à la date du 2 décembre, 22 747 908 personnes avaient été enrôlées à la Couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire.