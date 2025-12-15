Cote d'Ivoire: Rentrée culturelle de l'union libanaise - Abass Zein ressuscite Soundjata Kéita

C'est à travers un retour dans l'ère fascinante de l'empire Mandingue que l'Union libanaise culturelle mondiale (Ulcm), section Abidjan, a ouvert sa nouvelle saison culturelle.

La salle de spectacle de l'Institut français d'Abidjan-Plateau a accueilli un nombreux public lors de la représentation de "Soundjata, l'opéra Mandingue" dans la soirée du 10 décembre 2025. Une mise en scène signée par l'artiste Abass Zein, par ailleurs secrétaire général de l'Ulcm.

Pendant deux heures d'horloge, des acteurs ont rejoué les scènes clés de l'épopée de Soundjata Kéita. Une interprétation captivante qui a entremêlé plusieurs genres artistiques, allant du chant à la danse en passant par le slam.

Un beau tableau coloré qui a ravi le public qui comprenait de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques. Parmi lesquelles figurait Magida Karaki, ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire. Il constitue l'un des soutiens les plus actifs de l'Ulcm-Côte d'Ivoire.

Haïdar Salman, président de l'Ulcm, a salué la qualité du spectacle ainsi que la performance artistique des acteurs. Rappelant la puissance historique du récit sublimé par les prouesses de Soundjata Kéita. « La légende de Soundjata est le reflet de notre diversité, de notre fierté. Le monde d'aujourd'hui devrait être un espace où les cultures se rencontrent, s'enrichissent et se respectent ».

Prenant la parole au nom de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Abdramane Kamaté, directeur général du Masa, a salué l'engagement de l'Ulcm et la contribution constante de la communauté libanaise au dynamisme ivoirien.

« Cette initiative est un témoignage de la vitalité du dialogue interculturel et du rôle essentiel que joue la communauté libanaise dans la vie sociale, économique et artistique de notre pays. La Côte d'Ivoire est fière d'accueillir une communauté dynamique et engagée, porteuse de solidarité, de créativité et de fraternité », a-t-il déclaré.

L'Ulcm a, lors de cette soirée, dévoilé son programme d'action pour l'année 2025. Une programmation diversifiée qui touche les secteurs de l'éducation, la santé, la culture, l'environnement et l'accès à l'eau potable.