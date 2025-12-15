Afrique Centrale: Le Chef de l'État échange avec le Gouverneur de la BEAC

Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement a reçu en audience ce jour, Yvon Sana Bangui, Gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ( BEAC).

En séjour au Gabon dans le cadre d'une série d'activités sous-régionales menées par l'institution financière, le Gouverneur de la BEAC est venu présenter ses civilités au Président de la République.

Durant cette rencontre, les deux personnalités ont évoqué la situation économique du pays , ses défis et perspectives. Le Gouverneur de la BEAC a salué la mise en place dans notre pays du programme MADIGIPAIE qui constitue une innovation structurante portée par le Gouvernement avec le concours de l'institution financière, pour moderniser et sécuriser les paiements publics au Gabon et par extension dans les pays de la sous-région, grâce à un QR Code.

En tant qu'acteur de la stabilité financière, la BEAC a réaffirmé sa ferme volonté d'accompagner l'État gabonais dans l'exécution de ses projets tournés vers le bien-être des citoyens.