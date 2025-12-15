Ile Maurice: Deux personnes âgées ciblées par des vols

15 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Deux personnes âgées ont récemment été victimes de vols distincts à Bain-des Dames et à St-Pierre, suscitant l'intervention rapide de la police.

À Bain-des-Dames, une retraitée de 72 ans a vécu une mésaventure, le vendredi 12 décembre. Aux alentours de midi, alors qu'elle se trouvait dans sa tabagie située à son domicile, elle a entendu un bruit suspect. En vérifiant, elle a surpris un homme qui s'emparait de trois packs de bière, soit 18 canettes, d'une valeur de Rs 1 170. La septuagénaire a appelé à l'aide et le suspect a pris la fuite par l'arrière de la maison.

L'individu, âgé de 31 ans et habitant Cassis, a toutefois été maîtrisé par des passants avant d'être remis à la police. Les boissons ont été restituées à la commerçante. La maison étant équipée de caméras de surveillance, les faits ont été filmés. Le suspect a été arrêté par la police de Bain-desDames et placé en détention sur ordre d'un assistant surintendant de police.

À St-Pierre, un autre pensionné, âgé de 64 ans et domicilié à Port-Louis, a signalé un vol commis dans sa maison secondaire située à Malenga. Les faits se seraient produits entre le 8 et le 12 décembre. Les malfaiteurs ont emporté 20 barres de fer, un vélo, un drone et dix bouteilles de vin, pour une valeur estimée à Rs 80 000. Bien que la zone soit couverte par des caméras de surveillance, celles-ci n'étaient pas opérationnelles en raison d'une coupure de courant.

À la suite d'informations reçues, la Criminal Investigation Division de Moka a procédé à une perquisition à L'Agrément, St-Pierre, au domicile d'un homme de 26 ans. Plusieurs objets correspondant à ceux déclarés volés ont été découverts, dont un vélo, un drone et des bouteilles d'alcool. Incapable de fournir une explication plausible, le suspect a été arrêté pour possession d'objets soupçonnés d'être issus d'un vol. Il a comparu devant le tribunal de Moka et a été libéré sous caution. Le 12 décembre, la victime a formellement identifié certains de ses biens, qui lui ont été restitués. Un autre suspect est toujours recherché.

