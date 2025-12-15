Afrique: CAN 2025 - Les Lions entament leur préparation cet après-midi à Diamniadio

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal entame lundi après-midi sa préparation pour la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), qui démarre le 21 décembre au Maroc, a-t-on appris auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le sélectionneur des Lions du football, Pape Bouna Thiaw, a dévoilé, samedi, une liste des 28 joueurs retenus pour la prochaine CAN, qui se poursuivra jusqu'au 18 janvier prochain.

Les premiers joueurs sont attendus dans un réceptif hôtelier à Diamniadio (département de Rufisque) dans la matinée de ce lundi.

Ils vont effectuer leur première séance d'entraînement à partir de 17 heures 30 au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade.

A l'exception des séances prévues lundi et jeudi, toutes les autres se tiendront à huis clos.

Les Lions vont recevoir le drapeau national, mercredi dans l'après-midi, au palais de la République.

Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw vont quitter Dakar dans l'après-midi du vendredi à destination de Tanger.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.

Voici la liste des 28 joueurs sélectionnés pour la CAN :

Gardiens: Edouard Mendy (Al Ahli/Arabie Saoudite), Mory Diaw (Le Havre/France), Yehvann Diouf (Nice, France)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al Hilal/Arabie Saoudite), Moussa Niakhaté (Lyon/France), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/Israël), Mamadou Sarr (Strasbourg/France), Antoine Mendy (Nice/France, Ismail Jakobs (Galatasaray/Turquie), El Hadj Malick Diouf (West Ham/Angleterre), Ilay Camara (Anderlecht/Belgique), Krépin Diatta (Monaco, France).

Milieux de terrain : Pathé Ciss (Rayo Vallecano/Espagne), Pape Matar Sarr (Tottenham/Angleterre), Pape Alassane Guèye (Villarreal/Espagne), Idrissa Gana Guèye (Everton/Angleterre), Lamine Camara (Monaco, France), Habib Diarra (Sunderland, Angleterre)

Attaquants : Sadio Mané (Al Nassr/Arabie Saoudite), Ismaïla Sarr (Crystal Palace/Angleterre), Chérif Ndiaye (Samsunspor/Turquie), Iliman Ndiaye (Everton/Angleterre), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Allemagne), Boulaye Dia (Lazio Rome/Italie), Cheikh Tidiane Sabaly (FC Metz/France), Habib Diallo (Metz/France), Ibrahim Mbaye (PSG/France), Assane Diao (Côme/Italie)

Moustapha Mbow, Rassoul Ndiaye, Mamadou Lamine Camara, Ousseynou Niang et Ousmane Sow figurent sur la liste des réservistes.