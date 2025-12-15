Afrique: CAN 2025 - Krépin Diatta voit l'équipe du Sénégal et une dizaine d'autres comme prétendantes au trophée

Dakar — Le défenseur sénégalais, Krépin Diatta, a estimé que dix ou douze équipes, dont le Sénégal, peuvent remporter la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 qui démarre dimanche.

"C'est la CAN la plus relevée. Dix ou douze équipes peuvent le faire, même si on aura une étiquette de favori aussi", a-t-il dit dans un entretien paru dans le quotidien sportif français L'Equipe.

Agé de 26 ans, le joueur polyvalent de l'AS Monaco (Ligue 1 française), va disputer sa troisième CAN.

Absent pour blessure lors de la victoire finale des Lions en 2022, Krépin Diatta sera un des joueurs les plus attendus lors de cette compétition africaine de football en terre marocaine.

Pour le natif de Ziguinchor (sud), la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) représente un "cadeau" pour lui, ajoutant que s'il pouvait la gagner au Maroc, "ce serait merveilleux".

L'équipe nationale de football du Sénégal entame, ce lundi après-midi, sa préparation en vue de ces joutes continentales, qui démarrent le 21 décembre au Maroc, a-t-on appris auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw vont quitter Dakar dans l'après-midi du vendredi à destination de Tanger, où ils vont établir leur camp de base.

L'équipe nationale du Sénégal évoluera dans le groupe D, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, Sadio Mané et ses coéquipiers y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.