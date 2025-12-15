Afrique: FIBA Women's Basketball League Africa 2025 - Al Ahly sacrée championne à domicile

Dakar — L'équipe égyptienne d'Al Ahly a remporté l'édition 2025 de la FIBA Women's Basketball League Africa (WBLA) en s'imposant en finale sur le score de 77 à 54 face au Ferroviáro Maputo du Mozambique, dimanche au Caire.

En demi-finale, les Égyptiennes avaient éliminé les Rwandaises de l'APR Women BBC (85-74), tandis que les Mozambicaines du Ferroviáro Maputo, tenantes du titre après leur sacre à Dakar lors de la précédente édition, avaient pris le dessus sur les Sénégalaises de l'ASC Ville de Dakar (71-65).

Lors du match pour la troisième place, les joueuses de l'ASC Ville de Dakar se sont inclinées 90 à 84 après prolongation face à celles de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR), dimanche. Les Rwandaises ont ainsi remporté la médaille de bronze, prenant leur revanche sur les Sénégalaises qui les avaient battues lors de la deuxième journée de la phase de poules.

Le club de la municipalité de Dakar participait à sa troisième compétition africaine, après les éditions de 2022 et de 2024, cette dernière ayant eu lieu à Dakar. Comme lors de la précédente édition, l'ASC Ville de Dakar a terminé à la quatrième place du tournoi.

La première édition de la Ligue africaine féminine de basketball s'est tenue au Sénégal en 1985. Elle avait été remportée par l'AS Bopp Basket Club, un club de la capitale sénégalaise. Le pays a ensuite accueilli trois autres éditions (1993, 1997 et 1999), toutes remportées par le Dakar Université Club.

Avec quatre sacres, le Sénégal est le troisième pays le plus titré de la compétition. L'Angola et le Mozambique occupent la tête du palmarès, avec huit trophées chacun, remportés par leurs clubs.