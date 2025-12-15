Ile Maurice: Le musée de Mahébourg ferme ses portes aujourd'hui, pour rénovation

Le musée national d'histoire à Mahébourg se donne un an. À compter d'aujourd'hui, 15 décembre. Fermeture des portes ce lundi pour une rénovation longtemps attendue. Les derniers travaux conséquents remontent à l'an 2000.

Un quart de siècle plus tard, l'usure du temps a eu raison du toit en bardeaux de la maison De Robillard, transformée en musée d'histoire, avec un penchant pour l'histoire navale.

Le Conseil des ministres a pris note de cette fermeture temporaire d'un an, le vendredi 12 décembre, «en raison de la saison cyclonique et de la nécessité urgente de protéger les collections, dans l'attente du remplacement de la toiture gravement détériorée». Il est indiqué que des dispositions sont prises actuellement pour le transfert des artefacts les plus précieux conservés du musée national d'histoire de Mahébourg vers le musée national d'histoire naturelle à Port-Louis.

D'autres artefacts seront transférés au musée Peopling of Mauritius, situé à Pointe-Canon, Mahébourg. «Parallèlement à cet exercice de transfert, le ministère des Arts et de la culture finalise l'étendue des travaux en vue du lancement des appels d'offres pour le remplacement de la toiture», précise le communiqué du Conseil des ministres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce qui signifie que la rénovation concernera uniquement le toit du musée. C'est ce que confirme le ministère des Arts et de la culture. «Les travaux débuteront l'année prochaine. On les attend depuis plusieurs années.» Combien coûtera cette rénovation ? «L'estimation est de Rs 20 millions», indique une source officielle. «Il y a déjà Rs 10 millions dans les caisses provenant du Lotto Fund. Le ministère s'attend à recevoir des fonds supplémentaires lors du prochain exercice budgétaire»..

Le musée national d'histoire à Mahébourg est également concerné - comme trois autres sites - par la déclaration d'intention pour la préservation du patrimoine, signée le 25 avril par le ministère des Arts et de la culture, l'ambassade de France, Business Mauritius et l'association SOS Patrimoine en péril. La cérémonie de signature avait eu lieu lors de la visite officielle à Maurice du ministre délégué français chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux, Thani Mohamed-Soilihi. Cette déclaration d'intention mentionne la mise en place d'une fondation pour la sauvegarde du patrimoine.

Depuis, cela a pris la forme d'un partenariat avec la Fondation Mansart (France). Le ministère des Arts et de la culture précise qu'un souscomité juridique travaille sur la structure légale du dispositif public-privé, ainsi que sur la révision de la National Heritage Fund Act.

Dans le cadre de la déclaration d'intention, une évaluation préliminaire du coût de l'ensemble de la rénovation du musée de Mahébourg avait été fixée à Rs 72, 4 millions. Au ministère des Arts et de la culture, une source officielle précise que, «la rénovation de la toiture est au frais de l'État. Par la suite la Fondation Mansart va se pencher sur la conservation des artefacts». La fermeture du musée du public intervient avant l'étape des appels d'offres, qui est désormais attendue.

******

Arrmaan Shamachurn : «Pourquoi réparer seulement le toit ? »

«C'est le patrimoine en entier qui doit être rénové, pas juste le toit», estime Arrmann Shamachurn, président de SOS patrimoine en péril. Il souligne que le musée de Mahébourg, ce n'est pas seulement un bâtiment, mais aussi une grande cour, avec des échoppes inoccupées et le wagon du gouverneur en état d'abandon.

L'association SOS Patrimoine en péril est l'un des signataires de l'accord officiel avec la partie française. «Il y a eu une réunion technique pour la mise en place de l'accord. Avec la visite d'État du président Emmanuel Macron le mois dernier, nous nous attendions à un point sur l'implémentation. Cela n'a pas eu lieu.» Pour ce défenseur du patrimoine, l'aspect positif de la fermeture c'est que des actions sont entreprises en attendant que l'accord soit finalisé. Il trouve aussi approprié que la fermeture arrive durant la saison cyclonique. Le transfert des artefacts - fait dans de bonnes conditions - mettra les collections du musée de Mahébourg à l'abri des infiltrations d'eau.