Ile Maurice: Haadiya Imambocus - Une élève guidée par amour, dévouement et efforts

15 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Prithvi Bissessur

Imambocus Haadiya Binté Shameen, élève d'Amaury Government School, figure parmi les brillantes candidates du PSAC 2025. Lors de la proclamation des résultats, jeudi 11 décembre, elle a décroché la note 1 dans toutes les matières, une performance rare qui a suscité admiration et fierté au sein de sa communauté scolaire et familiale. Pour cette jeune élève, ce succès est avant tout le fruit d'un combat mené en famille, au prix de nombreux sacrifices.

Haadiya explique avoir été élevée par sa mère, Shameen Hemmath, parent célibataire qu'elle décrit comme une femme courageuse et déterminée. «La vie a été très difficile pour elle. Elle a dû assumer deux emplois : l'un comme serveuse, où elle terminait très tard le soir, et l'autre dans un bureau. Malgré plus de cent nuits de sommeil perdues, elle se réveillait tôt pour me faire réviser», confie-t-elle. Elle ajoute : «Ma maman mérite cette fierté. Qu'Allah lui donne courage et santé pour continuer à me guider.»

En évoquant son parcours, Haadiya rend également hommage à son enseignante, Moganee Bhugun, qu'elle considère comme une figure essentielle de sa réussite, affirme-t-elle avec reconnaissance. Trois autres membres de sa famille occupent une place centrale dans son ascension : son grand-père Feroz, sa kala Swaliha et sa grand-mère Banou Hemmath. Présents dans les moments les plus éprouvants, ils ont été des repères affectifs précieux. Haadiya dit prier pour qu'ils bénéficient du soutien divin afin de pouvoir, à travers ses accomplissements futurs, «les rendre fiers».

Ce parcours exemplaire rappelle à quel point la résilience, l'encadrement familial et l'engagement éducatif peuvent transformer le destin d'une enfant déterminée.

