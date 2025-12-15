Ile Maurice: Notre pays face à sa fiche de paie

Rs 635. Un montant. Une décision. Un signal.

Le gouvernement a tranché. Une compensation salariale uniforme de Rs 635 pour tous les employés gagnant jusqu'à Rs 50 000. Une mesure présentée comme un «effort exceptionnel» par le Premier ministre «dans un contexte fiscal contraint». Une tentative de couper la poire en deux. Mais dans un pays déjà sous tension sociale, la poire était trop petite. Et les couteaux trop nombreux.

Dans les syndicats, la déception est frontale. La colère, sans détour. Pour eux, le calcul est vicié dès l'origine : indexer la compensation sur l'inflation (3,7 %) et le salaire minimum (Rs 17 100), c'est ignorer la réalité du panier de la ménagère, désormais autour de Rs 43 000. La classe moyenne, disent-ils, est une fois de plus sacrifiée. Les bas salaires gagnent peu. Les revenus intermédiaires ne gagnent rien. Et ceux au-dessus de Rs 50 000 sont pénalisés. La rue, elle, compare. Sous Jugnauth : Rs 1 000 en 2023, Rs 2 000 en 2024. Sous Ramgoolam : Rs 635. Les chiffres deviennent slogans. Mauvais signe.

Côté patronat, le discours est plus feutré, mais l'inquiétude est réelle. Business Mauritius rappelle une évidence que le débat public refuse souvent d'entendre : le secteur privé n'est pas un bloc homogène. Certaines grandes entreprises peuvent absorber. D'autres non. Les PME, la manufacture, le BPO, le commerce de détail, la construction... Pour eux, chaque ajustement salarial est une ligne de crête. La demande est simple : des clarifications. Des mécanismes ciblés. Une reconnaissance des entreprises vulnérables. Traduction politique : une compensation uniforme dans une économie profondément inégale produit des distorsions... et du ressentiment.

Le Premier ministre, lui, joue les équilibristes. Il invoque la rigueur budgétaire. Il rappelle l'effort consenti pour les pensions et les plus vulnérables. Il promet la compassion, sans renoncer à la consolidation fiscale. Le discours est cohérent. Mais la cohérence ne suffit plus. Car un second front se profile, bien plus explosif : le PRB.

Le Pay Research Bureau n'est plus un exercice technique depuis longtemps. C'est un événement politique. Un marqueur de crédibilité. Une promesse électorale devenue piège budgétaire. Appliquer le PRB 2025 coûterait Rs 8,5 milliards la première année. Le budget n'en prévoit que cinq. Le reste est un trou. Et derrière ce trou, une ombre : Moody's. Baa3. Le dernier palier avant la catégorie spéculative. Un faux pas et la sanction serait immédiate : dette plus chère, roupie sous pression, investisseurs frileux. Aucun gouvernement sérieux ne peut ignorer cela.

Mais ne pas appliquer le PRB, ou le repousser sans explication claire, serait tout aussi dangereux. Car le dialogue social ne supporte plus l'ambiguïté. Les syndicats parlent déjà de trahison. Le secteur public entre dans un hiver social. Et la parole politique se fragilise.

C'est ici que le débat mauricien doit enfin grandir.

La compensation salariale n'est pas une aumône. Ce n'est pas non plus une victoire syndicale automatique. C'est un compromis. Un arbitrage entre pouvoir d'achat, productivité et soutenabilité budgétaire. Or, depuis trop longtemps, Maurice traite cette question comme un rituel annuel, chargé d'émotion et pauvre en méthode.

Les pays avancés ont évolué. Ils parlent désormais de salaires liés à la productivité, de bonus collectifs, de partage des gains, d'indexation encadrée, de transparence des formules. Chez nous, le débat reste bloqué entre inflation, panier ménager et rapport de force. Résultat : tout le monde est frustré. Et personne n'est pleinement convaincu.

Entrer dans l'âge adulte du dialogue social suppose trois ruptures. D'abord, dire la vérité sur les finances publiques, chiffres à l'appui, sans slogans. Ensuite, reconnaître que l'uniformité est parfois injuste et que la différenciation n'est pas une trahison sociale. Enfin, lier enfin salaires et productivité, sans hypocrisie ni tabou.

Rs 635 n'est ni une catastrophe ni un triomphe. C'est un révélateur. Celui d'un pays à la croisée des chemins, coincé entre attentes sociales légitimes et contraintes économiques sévères. Le vrai débat ne porte pas sur ce montant. Il porte sur la méthode. Sur la confiance. Sur la capacité collective à sortir du réflexe adolescent du «toujours plus» ou du «toujours non».

Le dialogue social mauricien n'a pas besoin de cris supplémentaires. Il a besoin de maturité. Et, pour une fois, de courage politique partagé et d'une certaine dose d'exemplarité des décideurs qui ne doivent pas augmenter leurs propres pensions et autres privilèges, ainsi que les revenus de leurs proches collaborateurs et conseillers.