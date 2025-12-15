La Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD) a célébré, le samedi 13 décembre 2025, la graduation de sa huitième promotion d'expert(es) en Ingénierie du Genre. La cérémonie s'est tenue sous le parrainage de Madame Marie-Chantal Uwanyiligira, Directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, et en présence de Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, titulaire de la CUEFPOD.

Ils sont au total 58 nouveaux expert(es), dont 10 hommes et 48 femmes, à avoir reçu leur certificat en ingénierie du genre. Désormais outillés, ces nouveaux diplômés sont appelés à agir concrètement en faveur de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Dans une ambiance solennelle, allocutions et témoignages se sont succédé pour souligner l'importance de cette formation unique en son genre. Dispensée à 80 % en ligne et 20 % en présentiel, elle répond aux exigences actuelles de flexibilité tout en garantissant un apprentissage de qualité. Il convient de rappeler que le Programme de Formation en Ingénierie du Genre (FIG), validé par l'UNESCO, l'État de Côte d'Ivoire et plusieurs organismes de développement (PNUD, UNFPA, ONU Femmes, entre autres), allie innovation, dynamisme et pragmatisme.

Issus de divers horizons professionnels, les nouveaux diplômés ont été officiellement présentés aux décideurs nationaux et internationaux présents à la cérémonie. Chacun d'eux a été mis en mission par la CUEFPOD afin de contribuer activement à la conception, à la planification et à la mise en œuvre de politiques publiques et privées plus équitables, inclusives et à fort impact. Près de 1 500 personnes, composées de parents, amis, partenaires institutionnels, représentants de la société civile et médias, ont été témoins de cet événement.

Pour Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, titulaire de la CUEFPOD, cette formation constitue une opportunité d'accomplissement qui dépasse l'individu pour impacter la société tout entière.

« Vous êtes désormais des acteurs du changement social. La formation que vous avez reçue est un levier de paix, de développement et de libération du capital humain des femmes et des hommes. Elle vous a transmis des outils pour cultiver la fraternité, l'égalité des chances, la croissance inclusive et la paix durable », a-t-elle déclaré.

Aux récipiendaires, il a été rappelé qu'ils sont désormais outillés pour déconstruire les stéréotypes, réduire les inégalités d'accès au pouvoir de décision, promouvoir le leadership féminin, institutionnaliser le genre dans les politiques publiques et les entreprises, et faire du genre un véritable levier de développement durable.

Baptisée « Promotion de la lumière », cette 8e cohorte a été placée sous le signe de l'engagement et de l'espoir. À cet effet, la ministre Kouassi Yao a cité l'Évangile selon Matthieu 5:15 : « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier... ».

La cérémonie a également servi de cadre à l'annonce officielle du lancement de la prochaine promotion, la Formation en Ingénierie du Genre (FIG 9), prévue pour la rentrée 2026, confirmant ainsi l'engagement constant de la CUEFPOD à former des acteurs/actrices clés du développement équitable et durable.