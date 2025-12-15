Afrique de l'Ouest: Lutte contre les VBG - Le réseau Alliance droits et santé satisfait des résultats obtenus

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l'Environnement (REMAPSEN) a organisé, le mercredi 10 décembre 2025, un webinaire de haut niveau en collaboration avec le Réseau Alliance Droits et Santé (ADS), autour du thème : « Réseau Alliance Droits et Santé, 13 ans d'existence : acquis, défis et perspectives ».

Cette rencontre virtuelle a permis de mettre en lumière les actions menées et les résultats obtenus par l'ADS dans ses six pays membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal, dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et pour la promotion des droits et de la santé des femmes et des filles.

Un réseau engagé depuis 2013

Intervenant en ouverture, la présidente du Réseau Alliance Droits et Santé, Mme Caroline Tapsoba, également cheffe du département projets et programmes de l'Association Songui Manégré / Aide au Développement Endogène (ASMADE) au Burkina Faso, a présenté l'historique et les missions de l'ADS ainsi que le projet Alliance Transformative mis en œuvre dans les pays membres.

Créé en 2013 à Ouagadougou, le Réseau Alliance Droits et Santé est né de la volonté d'acteurs engagés à défendre les droits des femmes et des filles, en particulier celles issues de milieux vulnérables. Le réseau adopte une approche participative et inclusive, impliquant directement les bénéficiaires dans l'identification des besoins et la définition des axes d'intervention.

Ses actions ciblent notamment les jeunes filles, les femmes vulnérables et les personnes en situation de handicap, avec un fort accent sur le plaidoyer aux niveaux national, sous-régional et régional.

Des avancées significatives

Dans l'ensemble des six pays notamment le Niger, il y a eu des avancées significatives. Le coordonnateur du projet Alliance Transformative au Niger, M. Amadou Lawali, a présenté les actions mises en œuvre dans son pays. Il a souligné que les interventions sont contextualisées selon les réalités de chaque pays membre, chaque État ayant développé sa propre stratégie de plaidoyer.

Au Niger, la stratégie repose sur deux axes majeurs :

la lutte contre les violences basées sur le genre, le mariage d'enfants et le mariage forcé ;

la promotion des droits et de la santé sexuelle et reproductive des femmes et filles en situation de handicap.

Selon M. Lawali, les VBG demeurent très répandues au Niger, avec un taux de prévalence national estimé à 29 %, atteignant 38,2 % chez les femmes, contre 16,3 % chez les hommes. Par ailleurs, 63,6 % des femmes ont été en union avant l'âge de 18 ans.

Il a salué les efforts du gouvernement nigérien, notamment à travers l'adoption de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux VBG, abus et exploitations sexuelles (2024-2028), ainsi qu'une stratégie nationale de lutte contre le mariage d'enfants (2024-2028).

Grâce au projet Alliance Transformative, 144 mariages de jeunes filles ont pu être retardés ou annulés, des capacités locales ont été renforcées et plusieurs collectivités territoriales mobilisées. Le projet a également permis l'installation de rampes d'accès dans des structures de santé, facilitant la mobilité des personnes en situation de handicap, et la promotion de l'éducation des jeunes filles.

Défis et résilience

La troisième paneliste, Mme Maïga Adam Dicko, directrice exécutive de l'AJICAD au Mali, a mis en avant la synergie d'actions entre les organisations membres de l'ADS, qui a permis d'enregistrer des résultats encourageants.

Elle a toutefois relevé plusieurs défis, notamment l'ampleur des phénomènes des VBG et du mariage d'enfants, ainsi que le contexte sécuritaire et l'instabilité politique, qui entravent le déploiement des actions. Malgré ces obstacles, les acteurs poursuivent leurs efforts, notamment en faveur du durcissement de la législation malienne sur les violences basées sur le genre.

Un plaidoyer régional porteur de changements

Mme Kaya Sy, responsable plaidoyer à Equipop Sénégal et membre du conseil de l'Alliance, est revenue sur les actions menées au niveau régional. Elle a indiqué que les efforts conjoints de l'ADS ont contribué à influencer l'adoption par l'Union africaine d'une stratégie régionale de lutte contre les violences basées sur le genre.

Au Sénégal, le projet mis en œuvre par le Réseau Siggil Jiggen, Jeunesse et Développement (JED), Equipop et le RAES a permis de mobiliser des ressources en faveur des organisations de jeunes dans la région nord, notamment à Saint-Louis. Un centre adolescents fonctionnel a également été ouvert à Diamaguène, avec l'appui du projet, par l'organisation Takhawou Ndaw yi (« soutenir les jeunes »).

À l'issue des échanges, les participants ont unanimement reconnu la nécessité de poursuivre et renforcer la dynamique collective pour une lutte efficace et durable contre les violences basées sur le genre, et pour le respect des droits des femmes et des filles.

Pour rappel, le Réseau Alliance Droits et Santé, créé en 2013, regroupe 22 associations issues de six pays d'Afrique de l'Ouest. Il œuvre à l'amélioration du statut et de la santé des femmes et des filles à travers le plaidoyer, les campagnes de communication et les événements mobilisateurs impliquant leaders politiques, religieux et communautaires.