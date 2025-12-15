L'Ensemble académique Alexandrov a tenu ses promesses. Leur spectacle intitulé Katucha a été spectaculaire.

Ce dimanche, l'ambassade de la Fédération de Russie à Madagascar a mis les petits plats dans les grands. Il a proposé au public malgache Katucha, le spectacle phare de l'Ensemble académique Alexandrov, qui a présenté un programme exceptionnel de chants et de danses folkloriques qui a permis de découvrir la richesse de la culture russe.

Sur scène, les dix-sept artistes de cette formation de l'Armée russe, hommes et femmes vêtus d'uniformes militaires et de costumes slaves traditionnels, ont enchaîné tableaux chorégraphiques et prestations vocales dans une mise en scène soutenue par des jeux de lumière. Les danses emblématiques, aux mouvements circulaires, et le kazachok, au rythme rapide, ponctué de claquettes et de figures acrobatiques, se sont succédés en trios, duos et solos.

Les chants folkloriques, parfois proches de l'opéra, ont transmis l'émotion et la mémoire de la culture russe, tandis que l'utilisation d'instruments emblématiques a apporté une signature sonore authentique à l'ensemble. D'une durée d'environ deux heures, Katucha s'inscrivait dans une tournée internationale longuement préparée, après une récente étape en Espagne.

Portée culturelle

Moment pilier et modernisé du spectacle, l'entrée d'un jeune artiste russe jouant de l'accordéon depuis la salle a créé la surprise. Progressant au milieu du public avant de rejoindre la scène, il a interprété plusieurs airs contemporains, dont I Like to Move It, mêlant sonorités actuelles et instrument traditionnel, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

La salle affichait complet, accueillant un public malgache et étranger invité pour l'occasion. Plusieurs membres de l'état-major, des ambassadeurs, ainsi que de nombreuses autorités malgaches ont également honoré l'événement de leur présence, soulignant sa portée culturelle et diplomatique. Selon Tony Rabearivelo de l'ARM : « L'accueil de l'Armée russe à Madagascar est important car il permet de partager la diversité de la culture et renforce l'amitié entre nos deux pays. »

Arrivés la veille à Antananarivo, les artistes repartiront le lendemain, tout en annonçant la préparation de nouveaux programmes et un possible retour à Madagascar l'an prochain.