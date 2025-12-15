Madagascar: Train urbain - Les abords des voies ferrées libérés

Des vendeurs ambulants s'installent régulièrement aux abords des voies ferrées, tandis que certains habitants y étendent leurs vêtements ou construisent même des abris improvisés en sachets.

Face à cette situation, des interventions menées par les polices municipales ont eu lieu ce week-end sur les zones traversées par les rails. Cette opération s'inscrit dans le cadre des préparatifs et de la réorganisation du transport ferroviaire reliant Soarano à la gare d'Ambohimanambola, dont la reprise des circulations est effective à partir de ce jour, selon le ministère des Transports et de la Météorologie.

Dans ce cadre, les missions consistent à sensibiliser la population à l'importance de maintenir ces infrastructures propres et sécurisées, tout en procédant à l'assainissement des zones concernées. Cela inclut le retrait des vendeurs ambulants, des constructions en sachets et des tissus étendus sur les rails, afin de prévenir tout risque pour la sécurité et l'hygiène.

Ces interventions sont réalisées conformément aux articles 31, 34 et 68 du Code municipal d'hygiène, qui régissent l'usage et l'entretien des espaces publics. Le train, capable d'embarquer jusqu'à trois cents passagers, sera propulsé par une locomotive diesel et composé de deux voitures voyageurs. Il reliera Soarano à Ambohimanambola en environ 45 minutes, avec un ticket unique valable pour l'ensemble du trajet, sans distinction de gare d'embarquement ou de débarquement.

Ce service ferroviaire ne se limite pas au tourisme. Il vise également à désengorger l'axe Anosy, Ankadimbahoaka, By-pass, particulièrement saturé aux heures de pointe. Le trajet, long d'environ douze kilomètres, desservira huit gares, dont Soarano, Anosibe, Ankadimbahoaka, Amoronakona, Soanierana et Mandroseza, et bien d'autres.