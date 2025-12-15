Madagascar: Tournoi des grandes élites - Victoire du Disciples FC Vakinankaratra

Nette domination à domicile. Le club initiateur, Disciples FC de Vakinankaratra, remporte le trophée de la première édition du tournoi des Grandes Élites, qui a pris fin samedi.

Quatre clubs ont été en lice et se sont rencontrés en trois journées au stade Vélodrome d'Antsirabe. Le club champion de Madagascar en 2024, Disciples FC, termine premier en accumulant 7 points après deux victoires et un match nul.

À l'issue de la troisième journée du samedi, l'équipe du coach Mamisoa Razafindrakoto s'est neutralisée un partout contre Fosa Juniors FC du Boeny. À la première journée, Disciples FC avait défait Cosfa (2-0), puis avait dominé sur un score fleuve (8-1) le FC Valahara, club en D1 au championnat de Vakinankaratra.

« Nous préparons le championnat depuis plus de deux mois. La préparation continuera jusqu'au coup d'envoi de la PFL, qui ne cesse d'être reporté et, par conséquent, perturbe la forme des joueurs », confie le préparateur physique du Disciples FC, Dominique « Bebeto » Rakotomalala.

Cosfa occupe la place du dauphin, crédité de 6 points après la victoire 3-0 contre FC Valahara samedi et 2-0 contre Fosa Juniors FC à la deuxième journée. Les Félins de Mahajanga terminent à la troisième marche, comptant une victoire contre Valahara (3-2) et un nul (1-1) partout contre Disciples FC. La deuxième équipe de Vakinankaratra n'a, pour sa part, engrangé aucune victoire.

Ce tournoi a servi de préparation et de test des nouveaux joueurs pour les clubs en lice au championnat national élite.