Madagascar: Poule des As D2 - TGBC Atsinanana sacré champion

Coup de sifflet final. Tawa Group Boss Club (TGBC) d'Atsinanana termine premier au classement final de la poule des As et remporte le titre de champion national D2. Crédité de 7 points à l'issue de la phase finale, TGBC s'est hissé sur la plus haute marche du podium après deux victoires et un match nul.

Les Tamataviens ont corrigé le COSPN d'Analamanga 3 à 1 hier, lors de la troisième et dernière journée, au stade d'Ambohidratrimo. Le score a été d'un partout à la pause. Les policiers ont ouvert la marque à la 12e minute, but signé Quadridine. La formation d'Atsinanana a égalisé juste avant la mi-temps, but marqué par Tsinjo sur penalty.

TGBC a enfoncé le clou et a creusé l'écart au retour des vestiaires. Les occasions se sont enchaînées pour les Tamataviens. Après le devant-le-but raté par Angrance (61e), Zo Nemar a inscrit le deuxième but (64e) et Henintsoa a signé le but du KO (68e). Cette saison a été une année de succès pour le club d'Atsinanana, qui participe pour la troisième fois à la Ligue des champions D2 en quatre années d'existence.

Le club a réalisé un parcours impressionnant depuis : « Nous avions, la même année de création en 2021, disputé le championnat régional D2, nous avions accédé en D1 et remporté le titre. Nous l'avions conservé en 2022 puis l'avions récupéré en 2024. Et là, nous avons disputé le championnat national D2 et nous avons remporté le sacre », se réjouit le coach, Haja Niana Mananjara Rakotoarinosy.

« Les joueurs ont la technique mais n'assurent pas souvent à la finition. Nous allons bien préparer la PFL en ajoutant quelques renforts », confie le technicien. TGBC avait battu la Clinique Zanatany du Sofia à la deuxième journée, après le match nul et vierge face à Antimo Record d'Atsimo Andrefana.

Ce dernier termine en seconde position en accumulant 5 points après une victoire contre le COSPN (4-1) à la deuxième journée et deux matchs nuls contre TGBC et face à la Clinique Zanatany hier, un partout. Ce club du Sofia occupe la troisième marche, comptant une seule victoire contre le COSPN (5-2) durant la première journée. Le COSPN est en lanterne rouge en n'enregistrant aucune victoire.

Ces quatre clubs accéderont à la prochaine saison de la Pure Play Football League, rejoignant les douze clubs déjà en lice lors de la précédente saison du championnat national élite. Toutes les équipes de la PFL devraient être en possession de la licence nationale des clubs et payer, au plus tard vendredi, les droits d'engagement de 5 millions d'ariary. Seuls les clubs en règle disputeront le championnat D1 élite, dont le coup d'envoi est prévu le 21 décembre.