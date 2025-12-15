Madagascar: Dames - FT Manjakaray corrige RCT Soavimasoandro

Battues par RCT Soavimasoandro en Coupe de Madagascar, les rugbywomen de FT Manjakaray ont pris une éclatante revanche. À l'occasion de la 4e journée du championnat de Madagascar de première division féminine, elles se sont largement imposées 48-7, sur le terrain annexe du stade Makis d'Andohatapenaka, dimanche.

Dès l'entame, la rencontre est engagée et disputée. Contre le cours du jeu, FT Manjakaray ouvre le score après un quart d'heure de jeu (5-0), profitant d'une opportunité en contre. Physiquement plus solides, les joueuses de Manjakaray dominent pourtant la possession et imposent leur rythme, mais peinent à concrétiser leurs temps forts.

Les rugbywomen de Soavimasoandro tentent d'exister par des ballons de récupération, mais les fautes de main se multiplient, souvent dans les 20 derniers mètres adverses. Une fébrilité qui coûte cher. Progressivement, FT Manjakaray trouve la faille et renverse la situation.

Après une première réalisation, les rugbywomen de Manjakaray inscrivent un deuxième essai non transformé à la demi-heure de jeu pour mener 10-0. Malgré plusieurs incursions dangereuses, RCTS laisse encore filer des ballons précieux dans les dix derniers mètres. À la pause, FT Manjakaray mène logiquement 10-0.

Nouvelle victoire

La seconde période débute à 10 h 02 avec une mise en jeu de RCTS. Les premières minutes sont à l'avantage des rugbywomen de Soavimasoandro. Vacilly inscrit un essai dès la 43e minute, transformé, permettant à RCTS de revenir à 7-10. Une réaction d'orgueil, mais de courte durée. L'absence de Véronique Rasoanekena, préservée en raison d'une blessure au genou contractée lors de la Coupe d'Afrique de rugby à VII, se fait sentir dans l'organisation du jeu de Soavimasoandro.

Après avoir laissé passer l'orage, FT Manjakaray reprend totalement le contrôle de la rencontre. À la 52e minute, un troisième essai redonne de l'air, 15-7, avant un véritable festival offensif. Les essais s'enchaînent aux 60e, 62e, 65e et 70e minutes. Un huitième et dernier essai vient sceller définitivement la victoire sur le score sans appel de 48-7.

Satisfaite, Fenitra Razafindramanga, joueuse de FT Manjakaray, souligne la prestation collective : « Nous avons dominé la rencontre sur tous les compartiments du jeu. Cette nouvelle victoire apporte une dynamique positive pour toute l'équipe ».

Du côté de RCTS, Véronique Rasoanekena, laissée au repos, reconnaît la difficulté : «Le match n'a pas été facile pour mes coéquipières. J'espère revenir vite sans risquer d'aggraver ma blessure».

Résultats du dimanche

Dames : FTM 48-7 RCTS, FTFA 53-7 UASC, SCB victorieuse par forfait de FTVLHommes : TAM 24-19 TFMA, CEA 27-14 USCAR, STM 31-41 MANG'ART

