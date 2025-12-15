Madagascar: Concert hommage - Les descendants de Vola et Noro conquièrent le public

Le concert hommage dédié à Vola et Noro s'est tenu le dimanche 14 décembre à partir de 15 heures au CCESCA. Il s'agissait de la toute première représentation portée par leurs descendants, un rendez-vous attendu par les amateurs de musique malgache.

Sur scène, cinq descendants de Vola et Noro étaient entourés de musiciens, dont trois guitaristes, un batteur et un pianiste. Les paroles des chansons étaient projetées sur grand écran, favorisant l'adhésion d'un public majoritairement senior, très réactif, chantant en chœur et réclamant à plusieurs reprises des reprises. L'entrée en scène s'est ouverte sur Ho anao, suivie de Eny et Hirahiram-poko, entre autres, plongeant immédiatement la salle dans une atmosphère chargée d'émotion.

Invitée pour l'occasion, Fanja Andriamanantena, cousine de Vola et Noro, a rejoint la scène avec Taratasy ho anao. Les enfants des deux artistes ont ensuite interprété Sombin'ny aina, une chanson composée par Vola, puis Very maina. En invité également, Solo Andrianasolo a partagé la scène avec la troupe sur Hirahiram-poko, assurant principalement l'accompagnement instrumental.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Figures majeures de la chanson malgache, Vola et Noro se distinguaient chacune par une identité artistique forte. Noro était particulièrement reconnue pour sa voix grave, proche d'un timbre masculin, qui donnait à ses interprétations une profondeur singulière. Vola, de son côté, marquait les esprits par des compositions largement inspirées des sentiments amoureux et des relations humaines.

Ses textes, au-delà de la richesse des rimes, abordent des thématiques profondes et portent des messages forts, expliquant la longévité et la portée de son œuvre. Ensemble, elles ont laissé des chansons devenues incontournables du patrimoine musical malgache. Préparé dès les mois d'août, septembre et octobre à travers un travail d'écoute approfondi, le projet a été consolidé en novembre par des échanges avec les musiciens et des répétitions. .