Afrique: Omnisport - Madagascar restreint sa présence à Luanda

Avec seulement trois athlètes engagés aux Jeux Africains de la Jeunesse 2025, du 10 au 20 décembre en Angola, Madagascar se présente en effectif réduit, loin des ambitions affichées ces derniers mois, malgré la préparation des autres fédérations sportives.

Le nombre d'athlètes malgaches en déplacement à Luanda, en Angola, a de quoi surprendre : trois athlètes seulement, alors que plusieurs disciplines s'étaient préparées pendant des mois. Le pays sera représenté par Sandaniaina Rakotomalala (66 kg) en judo et deux haltérophiles, Tendry Tsiky Rakotonoely et Hermann Onjatiana. Les deux disciplines ont été accompagnées de leur coach, d'un chef de mission et d'une représentante du Comité olympique malgache.

Les trois athlètes malgaches entrent en lice ce lundi 15 décembre, sauf modification de programme. En judo, Rakotomalala se retrouve dans un tableau relevé de 12 combattants répartis en huit séries. Il y croisera la crème de la catégorie, menée par l'Angolais Emanuel Domingos, 57e mondial, chouchou du public à domicile. Suivent le Tunisien Arfaoui (108e), l'Égyptien Elnaggar, le São-Toméen Veloso et des adversaires déjà aguerris au circuit cadet continental, sans oublier les représentants du Zimbabwe, du Cameroun, du Niger ou du Gabon.

En haltérophilie, les espoirs sont plus élevés. Tendry Tsiky Rakotonoely s'était illustrée en août au Championnat d'Afrique jeunes et juniors à Accra, où les Malgaches avaient décroché 17 médailles : 6 en or, 9 en argent et 2 de bronze. Elle et son compatriote Hermann Onjatiana figurent ainsi parmi les potentiels médaillables en Angola sur le papier. Mais derrière ces ambitions individuelles se cache une frustration nationale. De nombreuses disciplines comme l'athlétisme, le basketball, entre autres, avaient suivi une préparation longue et structurée.

Pourtant, dans un climat de décision opaque, seules deux disciplines ont finalement obtenu le feu vert pour participer à la compétition. Une situation qui interroge sur l'utilisation du fonds auprès de Tafita, censé soutenir le développement et les déplacements des sportifs. À quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 à Dakar, l'absence d'exposition internationale pour nombre de jeunes talents malgaches laisse un goût amer.