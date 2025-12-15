Madagascar: Mantasoa - Un commando fouille et saccage une villa

Il y a une semaine, une résidence appartenant à Maminiaina Ravatomanga, située à Mantasoa, dans le district de Manjakandriana, a été perquisitionnée. Ce samedi encore, un groupe de dix-sept hommes armés s'y est présenté tôt le matin pour effectuer une nouvelle fouille. Selon leurs renseignements, des armes et de l'argent se trouveraient dans cette propriété.

Les habitants ont été terrorisés, d'après les témoignages recueillis auprès de sources locales. Les gendarmes responsables du secteur ne sont arrivés qu'après plusieurs heures, ce qui a davantage inquiété les riverains. Personne ne connaît l'identité du groupe qui s'est introduit dans la villa. Les hommes portaient des cagoules pour dissimuler leur visage. Ils ont fait sortir le gardien et interdit tout passage aux abords de la maison.

Vêtus de tenues militaires, ils ont finalement été approchés par des gendarmes de la brigade de Mantasoa, venus pour tenter de les interroger. Mais, selon les informations rapportées, ils les ont stoppés à une cinquantaine de mètres de la résidence.

«Forces spéciales»

Ces individus, se présentant comme des militaires, n'ont exhibé aucun document officiel. Ils ont simplement affirmé avoir été envoyés par la Présidence et appartenir à des forces spéciales de cette institution. Aucune confirmation n'a été donnée ce week-end concernant leur véritable identité.

Présents sur les lieux depuis 6 heures du matin, ils sont repartis vers midi. L'intérieur de la maison a été laissé en désordre : téléviseurs, ustensiles de cuisine, bouteilles de rhum et divers objets auraient été emportés. Plusieurs installations ont également été saccagées.