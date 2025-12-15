Madagascar: Basketball/Vie de club/JCBA - Vingt-cinq ans de foi, de formation et de performances

Le club des Jeunes Chrétiens Basketteurs d'Antananarivo a lancé samedi les festivités marquant son 25e anniversaire par un culte au temple FJKM d'Anosisoa Ambohimanarina.

Parents d'élèves, encadreurs techniques, basketteurs et basketteuses, des catégories U10 à U20, filles et garçons, jusqu'aux joueurs et joueuses N1B, N1A dames, vétérans et super-vétérans, se sont rassemblés en nombre pour lancer les festivités. Plus de 300 membres ont ainsi répondu présent pour marquer cet anniversaire symbolique.

Lors de son intervention, Tojo Hery Rasamoelina, premier responsable de la direction technique du club, a retracé brièvement l'histoire du JCBA. Né dans le giron du temple FJKM d'Anosisoa, le club a progressivement grandi pour devenir aujourd'hui l'une des structures les plus organisées de la capitale. Une évolution bâtie sur des valeurs chrétiennes fortes, mêlant discipline, éducation, civisme et sport.

Le JCBA s'est illustré au fil des années par des résultats probants. Champion de l'océan Indien en 2015, double champion de Madagascar en N1A dames, le club a également décroché des titres nationaux dans l'ensemble des catégories de jeunes existantes.

«L'objectif est de mettre le sport, le basketball, au cœur de l'éducation de nos membres», souligne Tojo Hery Rasamoelina.

Présidé par Aina Zo Rambeloson, le JCBA regarde désormais vers l'avenir avec ambition. Les programmes d'activités pour 2026 sont clairement définis, avec en ligne de mire la recherche des titres nationaux les plus possibles dans les catégories existantes.

Fidèle à sa philosophie, le club privilégie la promotion de ses joueurs formés en interne, limitant le recrutement extérieur à des cas exceptionnels. Une stratégie de continuité qui fait la force et l'identité du JCBA.