Madagascar: Ambatolampy - Une fillette échappe de justesse à un violeur

15 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Un homme de 42 ans a été interpellé à Ambatolampy après avoir tenté de violer une fillette de 12 ans, sa jeune voisine, le jeudi 11 décembre, vers 11 heures, dans le secteur d'Ankidondona I. Il aurait attiré l'enfant chez lui avant de s'enfermer avec elle. Au bout de quelques minutes, la fillette a appelé au secours, en affirmant que l'homme était sur le point d'abuser d'elle. Alertés par ses cris, des voisins sont intervenus et ont forcé la porte, ce qui lui a permis de s'enfuir.

Le lendemain, informés des faits, les gendarmes de la brigade de la ville se sont rendus sur place pour arrêter le suspect, qui a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

D'après les habitants, le quadragénaire aurait déjà agressé sexuellement d'autres personnes vulnérables, des femmes qui souffrent de troubles mentaux.

L'un de ces précédents crimes avait failli provoquer un lynchage, évité de justesse grâce à l'intervention des forces de l'ordre.

Le suspect est actuellement interrogé par les enquêteurs, tandis que les investigations se poursuivent pour vérifier l'ensemble des accusations portées contre lui.

