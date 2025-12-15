Afrique: Cyclisme - Thomas Harel de nouveau au pied du podium

Pas de chance une fois encore pour Thomas Harel. Comme lors du contre-la montre individuel, le Mauricien a terminé à la quatrième place de la course en ligne masculine. Jinino Ndriamanampy prend, lui, la 14e place à l'issue du sprint qui a sanctionné les débats dans cette dernière épreuve cycliste des 4es Jeux Africains de la Jeunesse en Angola.

La course a été remportée par l'Algérien Ahmed Iyes Gagueche devant l'Éthiopien Legese Selomon Gebreslasie et le Tunisien Youssef Chehaibi. Harel arrive juste derrière. Tous sont crédités du même temps, soit 2h32:28. Jinino Ndriamanampy qui finit dans ce groupe est aussi crédité de ce chrono après les spet tours de circuit totalisant 97 kilomètres. 34 des 62 partants ont terminé l'épreuve. Parmi ceux qui ont mis pied à terre, les deux autres Mauriciens, Léo David (lors du dernier tour) et Miguel Pharmasse (lors de l'avant-dernier tour).

« On savait que l'équipe à battre était l'Algérie qui présentait six solides gaillards. Les consignes ont été respectées. Les garçons avaient envie de bien faire et j'ai du calmer leurs ardeurs en leur faisant comprendre qu'il y avait 97 km à couvrir par une chaleur accablante ici à Luanda. Je crois qu'ils se sont un peu affolés et ont commencé à attaquer pour éviter le sprint qu'ils redoutaient. Ils savaient que les Algériens sont redoutables dans cet exercice. Il y a eu des petites choses qu'il a manquées à Thomas pour remporter une médaille de bronze bien méritée. Il y a beaucoup de déception chez lui mais ca lui servira pour les prochains événements. On a essayé d'emmener Jinino le plus loin possible, il s'est bien hydraté mais il a fini avec des crampes aux deux jambes. Mais il ne faut pas oublier que contrairement à Thomas (qui est déjà junior), il est encore cadet », analyse Vincent Graczyk, l'entraîneur national.

Évoquant le bilan de ces Jeux, le technicien français dira qu'il est positif.«On n'a obtenu qu'une médaille d'argent mais ces Jeux sont une réussite. Cela donne envie d'aller plus loin avec ce groupe de jeunes et j'espère qu'il va, avec le temps, pousser les anciens vers la sortie. Il y a de belles choses qui ont été entrevues», conclut Vicent Graczyk.

