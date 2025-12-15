Ile Maurice: Abus de confiance - Un agent municipal mis hors service

Une affaire troublante secoue la municipalité de Curepipe et soulève de sérieuses questions sur un abus de confiance et l'utilisation frauduleuse de l'image d'une institution publique. Un employé de la mairie, aujourd'hui suspendu de ses fonctions, est accusé d'avoir escroqué plusieurs habitants de la région en se présentant comme un intermédiaire capable d'accélérer des démarches liées à des plans de construction.

L'un des habitants concernés a accepté de témoigner pour relater le calvaire qu'il dit avoir vécu pendant plusieurs mois. «J'avais un plan de maison à faire. Une personne m'a recommandé quelqu'un qui travaille à la mairie de Curepipe», explique-t-il. Les premiers échanges remontent au mois de juillet. En août, l'employé lui annonce que le coût du plan s'élèvera à Rs 35 000 et réclame une avance de Rs 10 000.

Après ce premier paiement, les contacts se raréfient. «Je n'ai plus eu de nouvelles jusqu'au 17 septembre. Ce jour-là, il m'a écrit pour me dire que le dessin était déjà fait et que je devais lui verser Rs 15 000, le solde devant être payé à la livraison», raconte la victime. Rassurée, elle effectue la transaction bancaire demandée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais les promesses tardent à se concrétiser. «Il m'a d'abord parlé du mois d'octobre pour la remise du plan. Puis, c'est devenu le 14 novembre. Ensuite, il m'a assuré que tout serait prêt le 5 décembre. À chaque fois, il y avait un nouveau retard», poursuit le Curepipien. Lassé et inquiet, il finit par réclamer le remboursement de son argent. «Il est venu me voir avec Rs 5 000. Je lui ai dit clairement que je voulais Rs 25 000, sinon j'irais à la police.»

L'affaire prend une tournure encore plus grave lorsque, le 7 novembre, l'employé lui transmet un reçu censé prouver que la demande de plan avait été officiellement déposée. «Le reçu portait l'entête de la mairie de Curepipe, avec des références, une date et même une heure», souligne le plaignant. Soupçonneux, il demande à un proche de vérifier l'authenticité du document. Verdict : aucune demande n'avait été enregistrée auprès de la municipalité. «Nous sommes allés sur place et ils ont confirmé que cela n'existait pas.» Conscient de la gravité de la situation, l'employé municipal a fini par restituer l'intégralité de la somme perçue. Mais le mal était déjà fait.

L'affaire a été portée à la connaissance du maire de Curepipe, Dhaneshwar Bissonauth, qui parle d'un dossier sérieux. «Cette personne travaillait à la municipalité depuis longtemps. Nous avons compris qu'il y aurait eu deux, voire trois autres cas similaires», affirme-til. Des mesures disciplinaires ont immédiatement été prises. «Il est actuellement suspendu de ses fonctions et interdit de se présenter à la mairie. Malgré cela, il continue à faire croire qu'il a toujours des contacts au sein de la section Planning et qu'il peut faire avancer des dossiers plus rapidement», déplore le maire. Face à ce nouveau signalement, Dhaneshwar Bissonauth a recommandé à la victime de porter plainte à la police, même si l'argent a été remboursé. «Il s'agit d'un abus de confiance et d'une utilisation frauduleuse du nom de la municipalité. Je suis cette affaire de très près», assure-t-il.

Cette affaire sert aujourd'hui d'avertissement aux citoyens : toute démarche administrative doit être effectuée par les canaux officiels. La municipalité rappelle qu'aucun employé n'est habilité à solliciter des paiements privés pour accélérer des procédures.