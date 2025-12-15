Le Comité international mémorial Thomas-Sankara (CIMTS) a installé un comité régional dans la région des Tannounyan, dans l'après-midi du samedi 6 décembre 2025, à Banfora.

Le Comité international mémorial Thomas-Sankara (CIMTS) est désormais représenté dans la région des Tannounyan. Un comité régional a, en effet, été installé, dans l'après-midi du samedi 6 décembre 2025 à Banfora, lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région, Patrice Yéyé. Le gouverneur a salué à juste titre la mise en place de la coordination régionale qui, a-t-il dit, va contribuer à renforcer la mobilisation des révolutionnaires pour la victoire de la Révolution populaire progressiste (RPP).

« Pour ce faire, nous devons désormais, dans nos actes de tous les jours, montrer que nous sommes tous des Sankara et que nous sommes prêts à défendre son idéal », a-t-il lancé comme appel. Cette adhésion aux idéaux du père de la Révolution, pour le gouverneur Yéyé, doit être perçue à travers une participation active aux activités de la coordination.

Et d'inviter les populations de la région à se mobiliser en tout temps et en tout lieu aux activités de la coordination régionale. Brahima Soulama est le nouveau coordonnateur du CIMTS pour le compte de la région des Tannounyan.

Gestionnaire de projet de formation, le nouveau responsable du CIMTS/Tannounyan a promis être rassembleur et s'engager avec toutes les couches sociales de la région pour réussir la mission qui a été confiée à la coordination régionale. Le représentant du Comité international mémorial Thomas-Sankara, le Col à la retraite Daouda Traoré, a brièvement rappelé les missions du CIMTS/Tannounyan.

Les missions du comité régional, a-t-il dit, est de faire connaître le comité international et ses missions, et travailler à ce que les populations adhèrent à l'idéal et à l'esprit du feu Président Thomas Sankara. Et cela aux yeux de Daouda Traoré, passe par travailler à ce que des actes soient posés au profit des masses populaires de cette région.

Et d'insister que le CIMTS est une organisation de grand rassemblement des masses populaires autour des idéaux du RDP et du RPP. D'où l'appel à créer des clubs Thomas Sankara dans les établissements scolaires et les universités.

Daouda Traoré a, par ailleurs, souligné que le Comité international est une des structures qui rassemble le plus les Burkinabè au-delà de toute coloration sectaire. Le bureau régional est composé de 5 membres dont le coordonnateur, un secrétaire général, un trésorier général, un responsable à l'organisation et un responsable chargé de la communication.