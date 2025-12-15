Burkina Faso: Fonction publique - Le ministre Mathias Traoré lance la gestion de carrière de proximité

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a lancé officiellement la déconcentration de la prise des actes de gestion de carrière des agents de la fonction publique, mercredi 10 décembre 2025, à Bobo-Dioulasso.

Le département de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale est résolument tourné vers la célérité dans la prise des actes de gestion des carrières des agents publics, la transparence et la proximité entre administration et usagers. Cela fait suite à la prise d'un arrêté, le 24 octobre dernier. Cette réforme consacre la déconcentration des actes tels que les arrêtés d'avancement d'échelon, de titularisation et de bonification d'échelon, ainsi que les actes rectificatifs dont la signature relève désormais des directeurs régionaux de la fonction.

Mercredi 10 décembre 2025, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a procédé au lancement du processus de déconcentration de ces actes de gestion des carrières des agents à Bobo-Dioulasso. Selon le ministre, cette volonté, s'inscrit en droite ligne des orientations de la Révolution progressiste populaire (RPP). « Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat, nous a clairement indiqué le chemin : il faut définitivement rompre avec les méthodes du passé. Lourdeurs administratives, déplacements inutiles, opacité des procédures, favoritisme, tous ces maux qui gangrenaient la gestion des carrières des agents doivent être éradiqués à tout jamais », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la vision du président du Faso est de faire des services publics des pôles d'excellence, au bénéfice des braves populations qui consentent d'énormes sacrifices pour faire du Burkina Faso un pays résilient et prospère. Mathias Traoré a rappelé que le succès de cette initiative repose sur la collaboration de tous les acteurs concernés à savoir : services centraux, déconcentrés et l'ensemble des agents de la Fonction publique.

« Votre implication, votre rigueur et votre sens élevé de responsabilité seront déterminants pour garantir l'efficacité et la crédibilité de cette nouvelle organisation », a-t-il insisté. La déconcentration de la gestion, de la prise des actes de carrière, selon le Directeur général (DG) de la Fonction publique, Alfred Tégawendé Simporé, est une volonté politique qui remonte à 2006.

« Et c'est sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat, que cette volonté de déconcentrer la prise de ces actes de gestion de carrière voit le jour aujourd'hui », s'est félicité le DG Simporé. Pour le vice-président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Moussa Sanou, le choix porté sur sa cité pour le lancement officiel de la déconcentration de la prise des actes de gestion de carrières des agents de la fonction publique est un honneur. Il a indiqué que le capital humain constitue le premier moyen pour la mise en place d'une administration efficace.

« Nous saluons à sa juste valeur, ces mesures que vous avez prises à l'endroit des agents publics », a souligné Moussa Sanou. Par ailleurs, il a rappelé que la mise en oeuvre de ces mesures demande un accroissement des ressources au profit des structures déconcentrées. Malheureusement, a-t-il regretté, les budgets alloués au profit de ces structures restent faibles.

« Il serait souhaitable qu'elles soient mieux dotées en ressources », a-t-il plaidé. Séance tenante, des agents à l'image du professeur certifié d'école, Pauline Salambiri, ont reçu leurs actes de gestion de carrière. Elle s'est réjouie d'avoir reçu son acte d'avancement très rapidement sur place. « Cela va permettre à d'autres fonctionnaires d'avoir leur acte sur le champ et avoir l'argent sans se déplacer », s'est-elle confiée.