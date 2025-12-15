Burkina Faso: Ministère de l'Enseignement secondaire - Un bilan positif en 2025

Le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a tenu sa deuxième session du conseil d'administration du secteur ministériel, vendredi 12 décembre 2025 à Ouagadougou, autour du thème : « Pour un enseignement et une formation technique et professionnelle (EFTP) dynamiques, alignés sur les orientations de développement national et régional : défis et perspectives ».

L'heure était au bilan au ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique lors du deuxième conseil d'administration du secteur ministériel vendredi, 12 décembre 2025. Les administrateurs ont également adopté le programme d'activités 2026 du département. Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Aboubacar Savadogo, a confié que le secteur de la formation professionnelle a pris de l'envol.

Il a indiqué que son département a pu inaugurer de nouveaux centres de formation professionnelle, équiper des centres de formation et des lycées techniques et réhabiliter des infrastructures dans plusieurs régions. Le ministre Savadogo a aussi relevé que plusieurs formations ont été réalisées. Il a fait savoir, en outre, que son ministère a identifié avec d'autres secteurs ministériels, plus de 1500 métiers inconnus du grand public.

Pour lui, ces métiers donnent des possibilités au monde du travail de pouvoir mieux s'orienter. « Nous avons aussi lancé l'initiation aux métiers des élèves qui sont dans l'enseignement général. C'était un vœu du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a été annoncé en 2023 devant l'Assemblée législative de Transition par le Premier ministre de l'époque », a-t-il relevé. Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire a dévoilé les activités planifiées par le département en 2026.

« Nous allons entamer la construction d'au moins 6 lycées professionnels à savoir, 3 à Ouagadougou, 2 à Bobo-Dioulasso et 1 à Tenkodogo », a-t-il ajouté. En sus, Aboubacar Savadogo est revenu sur le projet de reconversion des collèges d'enseignement technique et de formation professionnelle en lycées professionnels dans certaines régions, comme à Banfora, à Gaoua.

A ce propos, il s'est dit confiant quant à l'exécution effective des orientations et des missions confiées au département. Il s'agit de faire en sorte qu'une majorité d'élèves puissent s'orienter dans l'enseignement technique. Le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a salué la tenue de cette session du conseil d'administration du secteur ministériel.

Pour lui, le CASEM est une instance qui permet de capitaliser le travail réalisé au sein du département. « Je formule le vœu que les travaux aboutissent à des résolutions pertinentes et réalistes, capables de renforcer l'impact des interventions du ministère et de répondre efficacement aux attentes de nos populations », a confié le gouverneur.