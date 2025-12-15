La deuxième session du cadre de concertation entre le Service d'information du gouvernement et les directeurs de communication et des relations presses des ministères s'est tenue, vendredi 12 décembre 2025 à Ouagadougou.

Le cadre de concertation entre le Service d'information du gouvernement (SIG) et les Directeurs de communication et des relations presses (DCRP) est une rencontre qui permet aux acteurs de conjuguer leurs efforts pour une meilleure communication gouvernementale. La deuxième rencontre de ce cadre s'est tenue, le vendredi 12 décembre 2025, à 0uagadougou.

A l'occasion, le ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué les efforts de communication publique menés en 2025, au sein des départements ministériels.

« Chaque département ministériel doit pouvoir mener ses propres actions sectorielles tout en travaillant en synergie pour garantir une communication gouvernementale efficace et harmonisée. Cette démarche permet d'éviter les messages contradictoires et d'assurer une meilleure visibilité des actions publiques », a-t-il déclaré. Le porte-parole du gouvernement a reconnu que des progrès ont été réalisés depuis la précédente rencontre tenue en mai 2025, même si des défis restent à relever.

« Nous sommes satisfaits à certains endroits, mais, il y a des insuffisances que nous devons objectivement relever. Ces rencontres sont l'occasion d'un échange franc permettant de tirer les leçons nécessaires afin d'aller de l'avant », a-t-il admis.

C'est pourquoi, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a invité les communicants publics à mutualiser les intelligences, les moyens et les expériences pour constituer une force redoutable en matière de communication aux côtés du Service d'information du gouvernement (SIG) afin de mettre les populations à l'abri de la désinformation. Pour lui, l'enjeu est double sur la lutte contre la désinformation et le renforcement de la confiance entre les institutions et les populations.

Abordant la vision du chef de l'Etat, il a souligné que les réformes engagées visent véritablement à changer le train et les conditions de vie des concitoyens en vue de leur adhésion consciente à la Révolution progressiste populaire (RPP). « Les ministres ont reçu des lettres de mission claires et précises. Il revient aux DCRP de donner de la lumière et de montrer ce qui se fait concrètement sur le terrain », a-t-il indiqué.

En termes de perspectives, le ministre chargé de la communication a souligné que l'année 2026 sera marquée par l'aboutissement de nombreux chantiers en cours ainsi que le lancement de nouveaux projets. A cet effet, il a appelé à une communication omniprésente, efficace et capable de rassurer les concitoyens pour accompagner ces transformations majeures en phase avec les idéaux de la RPP.