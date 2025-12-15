Congo-Kinshasa: Un éboulement de terre perturbe le trafic entre le centre-ville et le port de la SNCC/Goma

14 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'accès au port public est de nouveau ouvert ce dimanche 24 décembre, après un éboulement survenu la veille sur la pente du Mont Goma surplombant la route menant au port.

Une centaine de mètres de la route asphaltée a été ensevelie non loin du port Bisengimana. Des témoins affirment que dans les après-midis de vendredi, une partie de terre, y compris des arbres ainsi que de roches, s'est détachée avant de se déverser sur la chaussée rendant ainsi la route impraticable. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée.

Des équipes techniques et de secours ont été déployées sur place pour dégager la chaussée. Toutefois, cet éboulement, qui n'est pas encore totalement fini, met en péril les constructions de la population riveraine.

Des habitants, interrogés par Radio Okapi, espèrent désormais que les autorités vont prendre des mesures préventives durables afin d'éviter une catastrophe naturelle dans l'avenir, surtout sur ce tronçon routier stratégique pour l'économie locale.

