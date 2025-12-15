Congo-Kinshasa: Hausse de criminalité à Bunia malgré les mesures prises par la police

La criminalité urbaine connaît une recrudescence dans plusieurs quartiers de Bunia (Ituri) en cette période des festivités de fin d'année. Des habitants, victimes d'attaques de bandits armés, dénoncent une insécurité grandissante. De son côté, la police affirme avoir renforcé les dispositifs sécuritaires et annonce l'arrestation de plusieurs présumés criminels.

Des coups de feu sont régulièrement entendus la nuit dans certains quartiers de la ville. Selon des sources sécuritaires, ces tirs proviennent des bandits armés lors de tentatives de vol ou d'échanges de tirs avec les patrouilles de la police. Cette situation plonge la population locale dans la psychose, notamment en raison de la circulation incontrôlée d'armes.

Plusieurs habitants affirment être quotidiennement dépouillés de leurs biens par des hommes armés qui s'introduisent dans les domiciles. D'autres témoignages indiquent que certains criminels se font passer pour des clients avant de braquer les taximen, surtout la nuit, pour leur ravir leurs motos.

Malgré cette insécurité persistante, aucun cas de meurtre n'a encore été officiellement enregistré, indiquent des sources locales. Toutefois, la population appelle les autorités à renforcer davantage la sécurité, surtout en cette période de fin d'année où le taux de criminalité tend à augmenter.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le commandant de la police de la ville de Bunia, colonel Abeli Mwanga, assure que des mesures ont déjà été prises. Les patrouilles nocturnes ont été intensifiées et les effectifs de la police renforcés par l'unité Tigre des FARDC, qui procède également au contrôle des véhicules pendant la nuit.

Le colonel Abeli Mwanga précise que plusieurs criminels ont été appréhendés à la suite d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Il appelle la population à la vigilance et à une collaboration étroite avec les services de sécurité, notamment en dénonçant toute personne suspecte.