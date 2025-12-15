Afrique Centrale: Combats FARDC / M23 - 100 000 enfants en détresse au Sud-Kivu (UNICEF)

Dans une déclaration parvenue dimanche 14 décembre à Radio Okapi, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) renseigne que des centaines des milliers d'enfants et des familles sont obligés de se déplacer pour chercher les lieux de refuge tant à l'intérieur de la RDC qu'à travers les frontières avec le Burundi et le Rwanda.

D'après l'UNICEF, depuis le 1er décembre, des combats intenses ont déplacé plus de 500 000 personnes, dont plus de 100 000 enfants rien qu'à l'intérieur du Sud-Kivu. Avec la propagation de la violence, les déplacements devraient encore augmenter. Il se dit profondément préoccupé par la sécurité et le bien-être du grand nombre d'enfants qui fuient et cherchent refuge.

Avertissement aux belligérants

L'UNICEF appelle toutes les parties à protéger les enfants et à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire ainsi que de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour lui, les enfants ne doivent jamais payer le prix du conflit.

Des centaines de personnes ont été tuées depuis le 2 décembre. De graves violations des droits de l'enfant ont également été signalées, notamment la mort de quatre élèves, six autres blessés, ainsi que des attaques contre au moins sept écoles, dont des salles de classe ont été endommagées ou détruites.

Alors que les familles fuient, les enfants font face à des risques aigus de protection, notamment la séparation des familles, l'exposition à la violence, l'exploitation, la violence basée sur le genre et la détresse psychosociale.

Une réponse humanitaire urgente

Un afflux soudain de personnes fuyant la violence a été enregistré au Burundi. Entre le 6 et le 11 décembre, plus de 50 000 nouveaux arrivants ont été identifiés, dont près de la moitié sont des enfants. Pour l'UNICEF, ce chiffre devrait toutefois être revu à la hausse, les autorités poursuivant l'identification des personnes en quête de refuge.

De nombreux arrivants présentent des blessures liées au conflit. A cela, s'ajoutent également des enfants non accompagnés ou séparés, tandis que les femmes sont exposées à des risques accrus.

Enfin, l'UNICEF rassure qu'il travaille avec les autorités nationales et les partenaires en RDC et au Burundi pour mobiliser une réponse humanitaire urgente et centrée sur l'enfant, tout en se coordonnant étroitement avec d'autres agences et partenaires de l'ONU afin d'assurer des évaluations rapides et une augmentation de l'aide dès que les conditions de sécurité le permettront.