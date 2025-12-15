Congo-Brazzaville: Médias - Le Cslc annonce la création d'un fonds d'appui à la presse

Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), organe de régulation des médias, Médard Milandou a annoncé, le 12 décembre au cours d'une communication, la création d'un fonds dédié au soutien aux organes de presse.

La première sortie du nouveau président du Cslc a mobilisé les responsables des médias et une kyrielle de professionnels de la plume et du micro. Une occasion pour lui de présenter cette institution composée d'un bureau exécutif de trois membres à savoir le président, le vice-président et le secrétaire comptable.

La structure, a-t-il précisé, est animée par huit techniciens appelés hauts-conseillers qui exercent les fonctions de présidents des commissions, pour les uns, et de rapporteurs de commissions, pour les autres.

S'adressant aux professionnels des médias, le président du Cslc a annoncé quelques innovations en perspectives, susceptibles d'apporter un soulagement aux organes de presse et aux journalistes.

En premier, il a cité la création sous peu d'un fonds spécial d'appui à la presse. Une commission de fait sera mis en place pour étudier les modalités de son attribution.

« Conformément à ses attributions, le Cslc veille à la répartition égalitaire des aides de l'Etat entre les entreprises publiques et privées. A propos de cette aide, nous savons tous que le gouvernement a décidé de constituer un fonds d'appui à la presse sur la base de la redevance audiovisuelle. Une réflexion sera menée entre le conseil, le ministère de la communication et les associations oeuvrant dans le domaine de la communication afin de définir les mécanismes et les critères d'octroi de ce fonds lorsqu'il sera mis en place », a précisé Médard Milandou.

La carte de presse sera délivrée aux journalistes

Confrontés souvent à des sérieuses difficultés dans la collecte des informations, la Cslc tient à changer la donne. Le régulateur a donc annoncé la délivrance prochaine de la carte de presse aux professionnels des médias afin de leur faciliter la tâche dans la collecte de l'information sur le terrain.

« Le Cslc vient de relancer la campagne d'attribution de la carte de presse, pour faciliter aux journalistes l'accès aux lieux de meetings et autres évènements à caractère électoral. Les directeurs des médias et les journalistes indépendants sont priés de se rapprocher du secrétariat général pour les plus amples informations », a renchéri le président du Cslc.

L'option prise vise à garantir aux professionnels des médias l'accès aux sources d'informations afin qu'ils assurent la bonne couverture de l'élection présidentielle qui va se tiendra dans trois mois.

Evoquant la percée fulgurante des médias en ligne et des réseaux sociaux dans l'asphère médiatique au Congo, le régulateur, conscient de leur importance, estime que ce secteur mérite son attention particulière pour qu'il soit régulé. Il a ainsi exhorté les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et d'esprit républicain dans l'exercice de leur métier.