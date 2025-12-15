Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les bureaux des « femmes dynamiques » de la DRD intronisés à Makelékelé et Bacongo

14 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

La présidente nationale de l'organisation des femmes dynamique (OFD) de la Dynamique républicaine pour le développement (DRD), Rasheda Locko Ondaye, accompagnée de certains cadres du parti a installé, le 13 décembre, les membres des bureaux exécutif de l'OFD du premier et deuxième arrondissement de Brazzaville ( Makélékélé et Bacongo).

Composés de neufs membres chacun, les deux bureaux ont pour mission de faire vivre la DRD dans leurs quartiers respectifs. À travers leur rôle bien définis, ces femmes ont promis de valoriser et promouvoir l'idéologie de ce parti dans ces deux arrondissements qu'elles considèrent comme leur fief.

Dans son intervention, Rasheda Locko Ondaye a lancé un appel à l'unité et à l'engagement des femmes de la DRD. Selon elle, la femme est le moteur de la société. Au nom du parti, elle a encouragé le dynamisme des femmes membres de leur organisation tout en les invitant à redoubler d'efforts, dans la solidarité, pour le développement le parti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous sommes réunis pour donner vie à ce qui nous est cher, l'OFD, colonne verticale de la DRD. Soyez fière et déterminées car le Congo nouveau ne se construira pas sans vous mais plutôt avec vous et grâce à vous », a-t-elle déclaré. La présidente de l'OFD a rappelé que le président de leur parti, Hellot Matson Mampouya s'engage à redonner au DRD ses lettres de noblesse.

.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.