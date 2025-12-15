Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les bureaux des « femmes dynamiques » de la DRD intronisés à Makelékelé et Bacongo

La présidente nationale de l'organisation des femmes dynamique (OFD) de la Dynamique républicaine pour le développement (DRD), Rasheda Locko Ondaye, accompagnée de certains cadres du parti a installé, le 13 décembre, les membres des bureaux exécutif de l'OFD du premier et deuxième arrondissement de Brazzaville ( Makélékélé et Bacongo).

Composés de neufs membres chacun, les deux bureaux ont pour mission de faire vivre la DRD dans leurs quartiers respectifs. À travers leur rôle bien définis, ces femmes ont promis de valoriser et promouvoir l'idéologie de ce parti dans ces deux arrondissements qu'elles considèrent comme leur fief.

Dans son intervention, Rasheda Locko Ondaye a lancé un appel à l'unité et à l'engagement des femmes de la DRD. Selon elle, la femme est le moteur de la société. Au nom du parti, elle a encouragé le dynamisme des femmes membres de leur organisation tout en les invitant à redoubler d'efforts, dans la solidarité, pour le développement le parti.

« Nous sommes réunis pour donner vie à ce qui nous est cher, l'OFD, colonne verticale de la DRD. Soyez fière et déterminées car le Congo nouveau ne se construira pas sans vous mais plutôt avec vous et grâce à vous », a-t-elle déclaré. La présidente de l'OFD a rappelé que le président de leur parti, Hellot Matson Mampouya s'engage à redonner au DRD ses lettres de noblesse.

