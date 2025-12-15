Afrique: CAN Maroc 2025 - La préparation ne devrait pas impacter sur la compétition, selon Mayacine Mar

Dakar — La préparation limitée dont vont bénéficier les équipes nationales africaines engagées pour l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en raison de la libération tardive des joueurs évoluant en Europe, ne devrait pas impacter plus que cela sur la compétition, estime l'ancien directeur technique national (DTN) sénégalais et expert FIFA, Mayacine Mar.

"Le manque de préparation, c'est pour tout le monde. Personne ne s'est préparé. Ce n'est pas un problème de préparation qui va peser ou avoir un impact sur les matchs. Les joueurs sont compétitifs", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS, en perspective de la prochaine CAN prévue au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

Plusieurs sélectionneurs de nations africaines qualifiées pour la CAN ont vu leur programme de préparation chamboulé par la décision de la FIFA de reporter au 15 décembre la date de libération des joueurs évoluant dans les pays européens, échéance initialement fixée au 8 décembre dernier.

Selon Mayacine Mar, le travail de préparation, "c'est juste l'état d'esprit d'équipe, moins les aspects techniques. C'est plutôt un travail d'esprit, d'équipe, de dynamique de groupe, de renforcement de la mentalité".

"C'est moins les matchs amicaux. Tous les joueurs du Sénégal, du Maroc, et d'autres équipes sont compétitifs et jouent dans leurs championnats", a fait remarquer l'ancien DTN, selon lequel la CAN 2025 aura une "grande envergure".

"Il y aura beaucoup de bonnes équipes. Les favoris sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigéria, la République démocratique du Congo. Ce sera une belle CAN", a prédit l'ancien enseignant à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Parlant de l'équipe sénégalaise en participer, qui entame lundi sa préparation, Mayacine Mar souligne que les Lions sont bien outillés pour les objectifs qui leur ont été assignés.

"C'est les stratégies qui vont faire la différence [...] L'équipe du Sénégal est une famille. C'est cela qui fait la force de cette équipe", a ajouté l'ancien DTN.

Les Lions vont évoluer dans le groupe D de la CAN 2025, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poules le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.