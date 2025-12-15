Sénégal: Malick Ndiaye promet un contrôle 'sans faiblesse' des politiques publiques

Dakar — L'Assemblée nationale va conduire "avec rigueur et sans faiblesse" sa mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, a promis son président, Malick Ndiaye, samedi, dans son discours de clôture de la session budgétaire portant sur l'examen de la loi de finances 2026.

"Le vote de la loi de finances inaugure une année au cours de laquelle l'Assemblée nationale aura la responsabilité de suivre l'exécution budgétaire, de contrôler l'action gouvernementale et d'évaluer les politiques publiques", a-t-il dit à l'issue du vote du budget de "État pour 2026, arrêté à plus de 7 433 milliards de francs CFA.

Selon Malick Ndiaye, "l'Assemblée nationale mènera cette mission avec rigueur et sans faiblesse dans l'exercice de ses prérogatives républicaines, se positionnant à la fois comme un partenaire exigeant du gouvernement et un allié sûr au service exclusif de l'intérêt général".

Malick Ndiaye a assuré que l'évaluation des politiques publiques se fera "avec méthode, rigueur et transparence", afin d'apprécier la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité des projets et programmes devant être financés par l'Etat pour 2026.

Il a annoncé que la liste des membres du comité permanent d'évaluation des politiques publiques sera validée dès la semaine prochaine par le Bureau de l'Assemblée nationale, ajoutant que le travail d'assistance technique a d'ores et déjà commencé.

"Les premières fiches de projets d'évaluation ont déjà été transmises par la direction des systèmes d'évaluation des politiques publiques", a-t-il indiqué.

L'adoption de la loi de finances 2026 est "un long et exigeant exercice patriotique et républicain", a-t-il dit, réaffirmant la volonté du Parlement de jouer un rôle actif dans "le redressement économique, social et moral" du pays.