Sénégal: Les députés doivent être des 'copilotes du redressement' du pays, dit Cheikh Diba

Dakar — Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a invité les députés, qu'il considère comme des "copilotes" du redressement du pays, à accompagner activement le gouvernement dans la mise en œuvre des nouvelles priorités budgétaires, visant à concilier développement humain, justice sociale et compétitivité économique.

"Nous avons besoin de vous, non seulement comme relais des préoccupations des populations, mais aussi comme copilotes de l'effort national de redressement", a-t-il déclaré, appelant les députés à assumer pleinement leur rôle de guides, de pédagogues et de conseillers auprès des citoyens.

Le ministre des Finances et du Budget s'exprimait samedi lors de l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2026, doté de 681 762 750 500 francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et 676 351 300 500 francs CFA en crédits de paiement (CP).

Cheikh Diba a encouragé les parlementaires à expliquer les choix budgétaires afin de renforcer la confiance, favoriser l'adhésion citoyenne aux politiques publiques et créer les conditions nécessaires à la mobilisation des ressources internes.

Selon lui, le vote du budget contribuera notamment à la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social (PRES), dont les retombées sont estimées à 162 milliards de francs CFA.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité de maîtriser et de rationaliser les dépenses publiques, en particulier la masse salariale, à travers la digitalisation des processus de recrutement, de suivi et de contrôle des effectifs.

Soulignant l'ampleur des défis conjoncturels, il a estimé que l'action du gouvernement ne saurait suffire à elle seule, appelant les parlementaires à jouer un rôle accru, aux côtés des collectivités territoriales et des départements ministériels, pour faire face aux réalités économiques et sociales du pays.

Cheikh Diba a également salué les nouvelles orientations de l'Assemblée nationale en matière d'évaluation des politiques publiques.

Il considère que le suivi des projets et programmes d'investissement publics permettra d'améliorer l'efficacité de la dépense publique et d'assurer l'atteinte des objectifs fixés.

Il a assuré de la disponibilité de ses équipes pour accompagner cette mission.

Il a appelé à la construction d'un large consensus national, afin de sortir le Sénégal de sa situation actuelle de "vulnérabilité" et de le remettre sur "une trajectoire de croissance durable et crédible", portée par une économie compétitive au service du bien-être des populations.

Il a rendu hommage aux agents du ministère des Finances et du Budget, saluant leur travail "souvent discret mais essentiel au bon fonctionnement de l'État".