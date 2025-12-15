Afrique: Ilay Camara blessé à une semaine du coup d'envoi de la CAN

Dakar — Le défenseur sénégalais d'Anderlecht Ilay Camara, retenu pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 avec le Sénégal, est sorti sur blessure, samedi, lors d'un match opposant son équipe à Saint-Trond pour le compte de la 18e journée de la Pro League belge.

À une semaine du coup d'envoi de la CN 2025 au Maroc (21 décembre-18 janvier), l'international sénégalais est sorti à la 16e mn de cette rencontre, remplacé par le Marocain Ali Maamar.

La rencontre s'est soldée par une victoire d'Anderlecht (2-1), qui occupe la deuxième place du classement, derrière l'Union Saint-Gilloise.

Âgé de 22 ans, l'ancien défenseur du Standard de Liège compte trois sélections avec l'équipe nationale du Sénégal.

Il fait partie des 28 joueurs retenus par le sélectionneur des Lions pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations 2025, qui débute dimanche prochain.

Le club belge n'a pas encore communiqué sur la nature de sa blessure.