Sénégal: Les projets et programmes arrêtés pour 2026 détaillés par Cheikh Diba

Dakar — Le ministre des Finances et du Budget a détaillé samedi les principaux projets et programmes financés par le budget de l'État pour l'exercice 2026, mettant l'accent sur des domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures, le sport ainsi que la défense et la sécurité.

"Pour les principaux projets et programmes financés dans le budget que nous avons eu l'occasion de parcourir tout au long de ces 40 jours, il me plaît de rappeler l'éducation et la formation, la santé, l'agriculture, l'eau, les infrastructures, le sport ainsi que la défense et la sécurité", a-t-il dit lors de l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2026.

Le ministère des Finances et du Budget est doté d'un budget de 681 762 750 500 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 676 351 300 500 FCFA en crédits de paiement (CP).

Dans le secteur de l'éducation et de la formation, le ministre a annoncé la construction de collèges et de lycées dans les 45 départements du pays, dans le but de renforcer l'inclusion scolaire et éducative.

En matière de santé et de protection sociale, il est prévu la construction d'établissements de santé pour un montant global de 60 milliards de francs CFA.

Concernant l'agriculture et la sécurité alimentaire, le budget 2026 prévoit le financement de projets de coopération agricole communautaire à hauteur de 9,6 milliards de francs CFA, ainsi que la mise en oeuvre d'un programme de mécanisation agricole doté de 13 milliards de francs CFA.

Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, un projet de grand transfert d'eau est également programmé pour un montant de 50 milliards de francs CFA.

S'agissant des infrastructures, des transports et de la connectivité, Cheikh Diba a indiqué que l'État envisage l'acquisition de deux avions pour Air Sénégal, pour un coût estimé à 60 milliards de francs CFA, ainsi que la construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, évaluée à 109,7 milliards de francs CFA.

Dans le domaine du sport et de l'emploi, considérés comme des moteurs de la transformation nationale, la construction d'infrastructures sportives de proximité est prévue pour un montant de 6,9 milliards de francs CFA.

Le programme d'infrastructures pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus en 2026 au Sénégal va quant à lui bénéficier d'un financement d'au moins 91 milliards de francs CFA dans le budget voté par les députés pour 2026.

Dans le secteur de la défense et de la sécurité, le ministre a annoncé la modernisation des moyens de la défense nationale pour 13 milliards de francs CFA, en plus de l'extension du réseau de la plateforme de vidéoprotection unifiée de Dakar pour 14 milliards.

La liste des projets et programmes arrêts pour l'année 2026, inclut le renforcement du dispositif de contrôle non intrusif aux frontières pour 14,2 milliards, ainsi que le financement des agropoles pour près de 100 milliards de francs CFA.