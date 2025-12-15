Afrique de l'Ouest: Le Sénégal à la présidence de la Commission de la CEDEAO pour 4 ans à partir de 2026 (Officiel)

14 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a été porté à la présidence de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour la période 2026-2030, à l'issue de la 68e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'organisation, tenue dimanche à Abuja, au Nigéria, a-t-on appris de source officielle sénégalaise.

Dans un communiqué transmis à l'APS, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur annonce que "la 68e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, tenue ce 14 décembre à Abuja, a attribué, au Sénégal, le poste de président de la Commission de l'organisation pour la période 2026-2030".

"Ce résultat qui constitue une première pour le Sénégal, est l'aboutissement d'un processus complexe de concertations soutenues", lit-on dans ce communiqué selon lequel ce "succès diplomatique de premier plan met en lumière le leadership affirmé" du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Le ministre de l'Intégration africaine ajoute que "la vision éclairée et les orientations stratégiques [du président Faye] ont été déterminantes dans l'issue favorable de la candidature sénégalaise".

"Le choix porté sur le Sénégal constitue une reconnaissance éclatante du rôle majeur joué par notre pays au sein de l'espace communautaire et en Afrique. Il traduit également l'estime et la confiance renouvelée que les Etats membres accordent au Sénégal", indique le communiqué.

"Il confirme, en outre, la crédibilité du Sénégal ainsi que son engagement constant et résolu en faveur de l'intégration régionale, du renforcement de la gouvernance communautaire et du développement harmonieux de la région ouest africaine", note la même source.

Selon les services du ministère de l'Intégration africaine, le Sénégal "remercie vivement l'ensemble des Etats membres pour la confiance placée en lui et réaffirme son engagement en faveur de la consolidation de la CEDEAO, ainsi que de la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans l'espace communautaire".

