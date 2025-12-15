Togo: L'AS Barracuda s'installe confortablement en tête après la 6e journée

14 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La sixième journée du championnat de première division a pris fin dimanche avec des enseignements importants aussi bien en haut qu'en bas du classement.

Leader du championnat, l'AS Barracuda poursuit son excellent début de saison. Le club s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0) face à Semassi FC, confirmant ainsi sa régularité et sa solidité défensive. Une victoire précieuse qui lui permet de conserver confortablement son fauteuil de leader.

Dans le même temps, son dauphin a également assuré l'essentiel. Le club de la Kozah a réalisé une très belle opération à Lomé en venant à bout d'Entente II sur le même score d'un but à zéro. Une performance notable qui confirme la bonne dynamique de l'équipe et son ambition affichée en ce début de saison.

En revanche, la situation se complique pour l'AS OTR. Opposée à l'ASCK, l'équipe s'est inclinée (0-1) dans un duel important. Une défaite qui la fait reculer au classement et accentue les inquiétudes autour de son rendement actuel.

De son côté, l'Étoile Filante a réussi un joli coup à l'extérieur. En déplacement dans le grand Kloto, les Bleus ont dominé Gomido FC, surnommés les Show Boy, sur le score de 1-0. Un succès qui permet à l'Étoile Filante de gagner en confiance et de se repositionner favorablement.

Au total, 12 buts ont été inscrits au cours de cette sixième journée, marquée par des rencontres disputées et souvent serrées.

Résultats

Entente II 0-1 Asko

Unisport 1-0 As Tambo

Asck 1-0 As OTR

Gomido 0-1 Étoile filante

Dyto 2-1 Espoir

As Barracuda 1-0 Semassi

As Gbohloe-Su 2-2 As Binah

Classement

1-As Barracuda 16 pts (+7)

2-Asko 14 pts (+4)

3-Asck 13 pts (+6)

4-Etoile filante 12 pts (+2)

5-Semassi 10 pts (+2)

6-Espoir 9 pts (-2)

7-As Tambo 7 pts (-2)

8-Unisport 7 pts (-3)

9-As Gboehloe-su 6 pts (-1)

10-Gomido 6 pts (-1)

11-Dyto 6 pts (-2)

12-Entente II 5 pts (-1)

13-As Binah 3 pts (-4)

14- As OTR 2 pts (-5)

